Semplici, sconfitto e felice: 'Alla pari con il Toro'

La Spal non riesce a sfatare il tabù-Torino, sul cui campo ha vinto solo una volta. Prima sconfitta in campionato, addio testa della classifica, ma mister Semplici ha poco da rimproverare alla squadra al termine di una gara giocata quasi alla parti contro una formazione di altra caratura tecnica e anche economica e condizionata dal lungo stop per impraticabilità di campo: “La pioggia ha complicato le cose, ma giocavamo contro una grande squadra – ha detto il tecnico fiorentino in conferenza stampa – Sono soddisfatto per la personalità che abbiamo mostrato, se continuiamo così possiamo levarci delle soddisfazioni. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, oggi non si è vista troppo in campo la differenza nonostante i diversi investimenti che sono stati fatti per costruire le due squadre. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, giocando alla pari contro quella che reputo la sesta forza del campionato. Peccato solo per le ripartenze che abbiamo concesso”.

Festa quindi non rovinata quella della convocazione in Nazionale di Lazzari: “Per noi è una giornata bellissima, Manuel è un ragazzo eccezionale, ha ottenuto l’azzurro grazie alla sua forza e al suo carattere".

SPORTAL.IT | 03-09-2018 00:35