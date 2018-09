Semplici spiega le ragioni del no

Leonardo Semplici, con ‘Tuttosport’, ha spiegato perché è rimasto alla Spal.

"In molti mi hanno consigliato di cambiare aria – ha detto -. E di provare un nuovo percorso, magari più importante. Ma qui, grazie al club, ho raggiunto obiettivi impensabili fino a poco tempo fa. Io sto bene e il mio obiettivo è portare la Spal ad alti livelli. Anche perché qui ci sono le condizioni per riuscirvi, è un’isola felice".

"La serie A per me e per la Spal non è un punto di arrivo ma di partenza" ha aggiunto il tecnico toscano.

