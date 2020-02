Semplici sui tifosi: "Fischi d'amore"

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, ha parlato al termine della partita persa dalla sua squadra contro la Spal: "Dispiace, avevamo preparato bene la partita durante la settimana, il piano era giusto, non ci stavamo scoprendo e non stavamo concedendo il palleggio al Sassuolo – ha detto nell'intervista rilasciata a Dazn -. Abbiamo pure fatto un bel gol, fino al rigore abbiamo giocato davvero molto bene".

"Il pareggio ha cambiato la partita – ha spiegato Semplici -. Loro hanno trovato coraggio e hanno iniziato ad attaccare, ma in realtà anche noi abbiamo rischiato di tornare in vantaggio. Peccato parlare ancora di una sconfitta".

Sui fischi del pubblico a fine partita, l'allenatore toscano ha dichiarato: "Sono fischi d'amore: i tifosi conoscono il cammino e i sacrifici che abbiamo fatto per essere qui. Non stiamo nemmeno giocando male, non riusciamo però a portare punti a casa. Sta a noi ottenere risultati adeguati alle nostre prestazioni. Alla fine, in questa situazione di classifica, i fischi ci stanno".

Il tecnico della Spal ha glissato poi sulla domanda riguardante eventuali decisioni da parte della dirigenza: "Il mio futuro? Preferisco pensare alla nostra prossima partita".

SPORTAL.IT | 09-02-2020 15:20