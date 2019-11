Semplici svela la ricetta anti-Inter

Alla vigilia dell'impegno con l'Inter Leonardo Semplici ha parlato in confernza stampa: "Credo che troveremo una squadra forte, una delle migliori insieme alla Juventus. Sarà necessario fare un match di grande personalità".

"La parola chiave sarà avere coraggio. Dovremo avere un atteggiamento positivo e aggressivo, facendo una gara straordinaria per portare a casa un risultato importante. Si tratta di una partita in cui non avremo niente da perdere, dovremo cercare di giocare con personalità e grande voglia di fare la partita".

"Strefezza si è allenato a parte tutta la settimana, solo oggi ha lavorato con noi. Comunque è recuperato. Bisognerà essere bravi sia a difendere che ad attaccare. Loro hanno entusiasmo e sono in forma, hanno voglia di vincere sotto tutti i fronti" ha concluso Semplici.

SPORTAL.IT | 30-11-2019 14:57