Semplici teme l'entusiasmo del Parma

Lo storico derby tra Spal e Parma torna a giocarsi in campionato dopo 33 anni. Per la prima volta, però, le due squadre saranno di fronte in Serie A, anche se non al “Mazza”, inagibile per lavori, bensì al “Dall’Ara” di Bologna, dove curiosamente i ferraresi hanno già vinto nella prima giornata contro i rossoblù.

Alla vigilia della partita il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici ha messo in guardia la squadra in vista di quello che, pur trattandosi appena della seconda giornata, ha tutte le sembianze di uno scontro diretto per la salvezza: "Sarà una partita simile a quella contro il Bologna. Il Parma ha buoni valori, specialmente in attacco, e avrà il solito entusiasmo che accompagna le neopromosse”.

Il risultato e la prestazione del debutto però incoraggiano Semplici: "I nostri meccanismi sono ben oliati per cui anche chi arriva da altre squadre può essere facilitato ad inserirsi, come è stato per Missiroli e lo stesso Valdifiori nei pochi minuti in cui è stato in campo”.

“Sarà indispensabile però evitare certi cali di concentrazione come è avvenuto domenica scorsa, quando abbiamo rischiato di subire la rete del pareggio a causa di una nostra disattenzione".

SPORTAL.IT | 25-08-2018 19:15