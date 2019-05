Semplici tiene sulle spine la Spal

In casa Spal esplode la festa per la seconda salvezza consecutiva dopo il 4-0 in casa del Chievo.

Dopo l’entusiasmo della matricola nella scorsa stagione, quest’anno ecco la conferma che emoziona Leonardo Semplici ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo fatto qualcosa di storico, salvarsi non era scontato. E' una soddisfazione straordinaria. Devo ringraziare la fiducia di società e presidente. Abbiamo fatto un finale di stagione molto bello, questo ci fa capire il lavoro che tutti insieme abbiamo fatto creando un ambiente straordinario. Ha vinto il gruppo, abbiamo fatto tesoro delle esperienze, non siamo mai stati in zona retrocessione e nel ritorno abbiamo messo in campo le nostre qualità".

Il tecnico fiorentino però non si sbilancia sul proprio futuro: “Staremo a vedere, la cosa principale era raggiungere l'obiettivo e siamo andati oltre ogni aspettativa. A fine stagione mi riunirò con la società, credo ci siamo i presupposti per andare avanti. Poi decideremo insieme anche in base ad obiettivi. Il mio percorso è particolare, dalla Serie C fino alla seconda salvezza in Serie A. Valuteremo bene insieme. Mi auguro che nel mio futuro possa allenare delle squadre ancora più ambiziose, ma ora è il momento di gustarsi questa salvezza".

