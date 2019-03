Semplici trova la ricetta per la salvezza

La Spal non manca a Frosinone l’appuntamento con i tre punti vitali per la corsa alla salvezza. I ferraresi tagliano di fatto fuori i ciociari e centrano la seconda vittoria consecutiva, come non accadeva dalle prime due giornate di campionato.

Al termine della gara, però, il tecnico Leonardo Semplici non è del tutto soddisfatto per la prova della squadra: "Sapevamo di dover soffrire per fare dei punti qui – ha detto l'allenatore toscano a 'Radio Rai' – Nel primo tempo abbiamo fatto bene costruendoci la vittoria, poi nella ripresa abbiamo concesso troppo, ma siamo riusciti a limitarli soffrendo da squadra e questo è l’unico modo per arrivare all’obiettivo della salvezza. Dobbiamo imparare che non dobbiamo avere paura di vincere”.



SPORTAL.IT | 31-03-2019 19:35