Sempre Cristiano Ronaldo, la Juventus si salva ad Amsterdam

Juventus salva ad Amsterdam: al termine di una partita di enorme sofferenza i bianconeri strappano l’1-1 contro l’Ajax nell’andata dei quarti di Champions. Al gol di Cristiano Ronaldo replica Neres, discorso qualificazione rimandato alla gara di ritorno a Torino la prossima settimana. Szczesny decisivo con le sue parate, Douglas Costa colpisce il palo nel finale.

Primo tempo di grande sofferenza per la squadra di Allegri, ma concluso con la gioia del vantaggio pochi secondi prima dell’intervallo. Dopo un’occasione in avvio di Bernardeschi, l’Ajax prende il possesso del pallone e crea pericoli in serie con Ziyech (grande parata al 18′ Szczesny) e Van de Beek. Gli uno-due, i triangoli e gli scambi nello stretto dell’undici di Ten Hag disorientano i bianconeri, che faticano e rischiano a più riprese la sbandata, mentre davanti Ronaldo è spesso isolato o servito male.

Dopo la mezz’ora la Vecchia Signora comincia a prendere le misure agli scatenati Lancieri: la difesa si compatta (ottimo Rugani), le conclusioni verso lo specchio della porta bianconera diminuiscono e gli ospiti creano la loro prima vera chance con Bernardeschi al 37′, la cui girata a botta sicura è deviata provvidenzialmente da De Ligt. Inoltre arriva il giallo a Tagliafico, elemento chiave dei padroni di casa che diffidato salterà la sfida di ritorno.

Prima dell’intervallo, a 45′ già scoccato, il vantaggio: ripartenza bianconera, cross morbido di Cancelo per Cristiano Ronaldo che di testa in tuffo batte Onana.

Ripresa, la Juventus parte malissimo. Affondo devastante dell’Ajax a destra dopo un errore di Cancelo, palla a Neres che con un tiro a giro batte Szczesny. La rete del pareggio galvanizza i Lancieri e gli spettatori, gelati dopo il gol di CR7 a fine primo tempo, e i padroni di casa continuano ad attaccare a testa bassa. La Juve torna a soffrire, il ritmo lo fa l’Ajax che al 50′ sfiora il 2-1 con Tagliafico.

Allegri al 60′ gioca la carta Douglas Costa (al rientro dopo uno stop di due mesi), dentro per Mario Mandzukic. Non riesce a venire fuori la Juve, schiacciata dalle azioni tambureggianti degli olandesi: si gioca a una porta, anche se all’Ajax manca quasi sempre l’ultimo passaggio.

Al 74′ Matuidi si fa male (problema muscolare) e Allegri opta per un cambio offensivo, in campo Dybala. La Joya permette alla Juventus di alzare di qualche metro il baricentro e il ritmo più basso favorisce i torinesi.

Il ritmo si alza di nuovo nel finale di partita: Ekkelenkamp all’84’ ha una chance clamorosa, Szczesny riesce a respingere in qualche modo la sua conclusione. Due minuti dopo Douglas Costa colpisce il palo al termine di una discesa travolgente sulla fascia sinistra: è il primo tiro in porta dei bianconeri nel secondo tempo. Finale di sofferenza per la Juve, l’Ajax spreca un contropiede e Allegri sospira di sollievo.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 22:56