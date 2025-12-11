Virgilio Sport
Suzuka 1989, Ayrton Senna contro Alain Prost: il duello che infiammò la Formula 1

La storia di uno degli scontri di gara più famosi della storia delle quattro ruote e che ancora oggi divide gli appassionati

La storia della Formula 1 è costellata di duelli epici: da James Lauda e Niki Lauda a Gilles Villeneuve e René Arnoux, fino a Michael Schumacher e Mika Häkkinen. Ma uno in particolare è quello che forse, più degli altri, è entrato nell’immaginario dei tifosi, inciso a fuoco nei ricordi di chi l’ha vissuto in prima persona: Ayrton Senna contro Alain Prost.

I due si sono dati battaglia nel corso di tre anni, tra il 1988 e il 1990, scambiandosi sorpassi e controsorpassi in pista e frecciate e battutine in conferenza stampa. Dopo un’iniziale tregua, poiché compagni di scuderia alla McLaren, i due hanno dissotterrato l’ascia di guerra dopo Imola 1988, GP in cui Prost accusò Senna di aver violato un “patto di non aggressione”.

L’apice venne raggiunto a Suzuka nel 1989, teatro di un contatto di gara che ancora oggi fa discutere gli appassionati, che non trovano una posizione univoca. Nel video qui sopra trovate tutta la storia completa di quell’incredibile Gran Premio.

Suzuka 1989, Ayrton Senna contro Alain Prost: il duello che infiammò la Formula 1 Ansa

