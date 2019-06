Sensi è un affare o no? Derby sul web tra interisti e milanisti

Finora si erano annusati a distanza sul mercato, l’Inter andava da una parte (Lukaku, Dzeko) e il Milan da un’altra (Ceballos, Mario Rui) ma la pax apparente è terminata quando entrambi i club meneghini si sono fiondati su Sensi. Maldini da tempo aveva messo gli occhi sul giocatore del Sassuolo e sembrava mancassero solo le firme quando è spuntata l’Inter che in quattro e quattr’otto avrebbe non solo scavalcato i cugini ma di fatto chiuso l’affare. Ma è un vero affare? Sul web le due tifoserie si dividono.

IL TWEET – Accende il dibattito un tweet di Angelo Mangiante. Il cronista di Sky, nell’annunciare la firma vicina con l’Inter, posta: “Chi acquista Sensi porta a casa per molti anni un regista dal talento fuori dal comune. Piedi e visione raffinatissima. Capace di giocare anche mezzala e trequartista. Una pepita d’oro”. Tra i fan nerazzurri c’è chi prende in giro la tifoseria rivale e scrive: “Accendono twitter “Ahahahahha Sensi all’Inter come godo.. fosso scampato” Escono da twitter “Porca t… non riusciamo a prendere nemmeno Sensi”. I miei cugini”. La maggioranza però è perplessa: “Sinceramente con Conte mi sarei aspettato ben altro..” o anche: “Penso che se puntiamo ai giocatori del Sassuolo non andiamo da nessuna parte….nonostante penso che Sensi sia un buon giocatore, ma non ci fa fare il salto di qualità di cui abbiamo bisogno…” e infine: “Da interista dico che onestamente, ad oggi, è una buona riserva di Brozo, nulla di più. Poi può sicuramente migliorare”.

LE REAZIONI – Di ben altro tenore i commenti dei milanisti: “Incredibile. In Italia abbiamo il nuovo Xavi, il nuovo Pirlo, e il nuovo Iniesta. Però poi usciamo ai gironi dell’Europeo under 21. Finitela di esaltare gli italiani, la critica serve a crescere, e il nostro movimento ha bisogno di una grossa CRITICA “ o anche: “Uno che legge e non conosce il calcio pensa a uno tra i primi dieci centrocampisti di questo sport. La realtà invece dice che a stento sta da 1anno tra i primi 30 di una sola nazione e solo nell’ultimo anno è stato titolare in una squadra di media classifica” oppure: “Se l’avesse preso il Milan sono sicuro che magicamente sarebbe diventato zoppo, da medio-bassa classifica, che non cambia nulla a quello che hai già in squadra. Lo prendono le altre e diventa il nuovo Iniesta. Ma dai va… un panchinaro a 30 milioni per carità”. I rossoneri si consolano: “Fino all’altro ieri era considerato poco più forte di un Valdifiori qualsiasi, ma solo un poco. Adesso è un incrocio tra Xavi e Pirlo! Imbarazzanti” e infine: “Dopo Suazo, Biabiany e Kondogbia l’Inter soffia al Milan Stefano Sensi (valutazione 35mln). Krunic a 8 milioni non è poi così male”.

SPORTEVAI | 22-06-2019 10:53