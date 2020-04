Sensi giura fedeltà all'Inter

Stefano Sensi in un'intervista a La Repubblica ha parlato del suo futuro, che vede tinto di nerazzurro: " Ora il mio cuore è solo interista. Sogno di vincere con l'Inter, che è casa mia e di giocare gli Europei nel 2021".

L'arrivo di Eriksen non ha quindi cambiato le carte in tavola: "No, una grande squadra deve avere più giocatori per ogni posizione. Christian ha giocato ad alti livelli, ci ha dato e ci darà una grande mano. Vorrei migliorare nella visione periferica, quel colpo d'occhio veloce che permette di intuire l'evoluzione del gioco e fare il passaggio giusto. Una dote difficile da allenare, ma ci sto lavorando".

Il rapporto con Conte: "Ho un ottimo rapporto, è più scherzoso di come si possa pensare. E molto diretto, cosa che apprezzo. Con alcuni di noi, me compreso, ha atteggiamenti paterni. Dopo gli infortuni oggi sono pronto, anzi lo sarei. Il programma d'allenamento è simile a quello che facciamo alla Pinetina, teniamo alto il battito cardiaco. La differenza è la palla, che non tocco mai. Qualche compagno prova a palleggiare in casa. A me non va, non ha senso".

SPORTAL.IT | 03-04-2020 09:21