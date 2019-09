Sensi-gol, l'Inter conquista la vetta solitaria

L’Inter batte l’Udinese per 1-0 a San Siro e si porta momentaneamente in testa alla classifica di Serie A, in attesa del posticipo di lunedì sera fra il Torino e il Lecce, con i granata unica squadra ancora a punteggio pieno oltre ai nerazzurri.

I nerazzurri schierano per la prima volta dall’inizio Godin in difesa, Barella a centrocampo e Politano davanti: i tre avevano già giocato, in precedenza, solo spezzoni di partita. Ed è proprio Politano a creare la prima occasione pericolosa, con una conclusione dalla distanza al 4′ che supera Musso ma colpisce il palo, strozzando l’urlo di gioia del pubblico di San Siro.

L’Inter continua a macinare gioco e al 15′ una splendida conclusione di un Sensi in gran serata trova preparatissimo l’estremo difensore bianconero, che respinge in modo spettacolare. Per vedere il primo tiro di una certa pericolosità da parte dell’Udinese, invece, bisogna aspettare il minuto 25: Walace gira al volo in area, ma la sua conclusione non spaventa Handanovic.

Al 34′ la partita cambia a causa di un controverso episodio che coinvolge De Paul e Candreva: dopo un contrasto duro e qualche parola tra i due avversari, il fantasista dell’Udinese reagisce ingenuamente con uno schiaffo ai danni del numero 87 nerazzurro. L’arbitro Mariani, dopo la consultazione con il Var e la visione in prima persona delle immagini televisive, decide di espellere l’argentino, e l’Udinese resta in dieci uomini.

L’Inter approfitta della superiorità numerica guadagnando campo nei minuti successivi, e al 44′ segna il gol del vantaggio: Diego Godin imbecca perfettamente Sensi con un cross dalla tre quarti, l’ex Sassuolo sceglie il tempo giusto e anticipa Becao per l’1-0, punteggio con cui le due squadre vanno negli spogliatoi.

A inizio secondo tempo Conte tira fuori dalla mischia Barella, ammonito nella prima frazione di gioco, per far spazio a Gagliardini. L’Udinese, nonostante l’inferiorità numerica, non rinuncia a qualche ripartenza pericolosa: al 51′ è Lasagna a sfiorare quello che sarebbe stato un clamoroso pareggio al termine di un’azione insistita, ma il suo tiro è respinto da un attento Handanovic.

Al di là dell’episodio, i padroni di casa controllano agevolmente il ritmo dell’incontro, senza forzare particolarmente. Conte regala spazio anche a Lautaro Martinez, che entra al 64′ al posto di un Lukaku apparso meno in palla rispetto alla precedente uscita casalinga contro il Lecce, e all’esordiente Alexis Sanchez, che torna a calcare i campi della Serie A (da ex, vista la sua esperienza passata con la maglia dell’Udinese) sostituendo Politano, sofferente per un colpo alla mano, al 79′.

Dall’altra parte, la squadra di Tudor si difende con ordine, ma non riesce a proporre iniziative capaci di impensierire la difesa nerazzurra. Neanche gli ingressi di Barak, Pussetto e Mandragora cambiano il volto di una partita segnata per oltre un tempo di gioco dall’inferiorità numerica, e il match del Meazza termina col punteggio di 1-0 dopo quattro minuti di recupero, regalando ottimismo ai nerazzurri in vista dell’esordio in Champions League di martedì contro lo Slavia Praga e del derby contro il Milan in programma sabato prossimo.

SPORTAL.IT | 14-09-2019 22:53