Sentenza Milan, le ultime novità

Il Milan, almeno per il momento, non è escluso dall'Europa League 2019-20.

La Uefa infatti ha reso noto di avere sospeso il procedimento sulla violazione del FPF per il triennio 2015-18, in attesa della pronuncia del Tas sul ricorso del club rossonero relativo alla sentenza già emessa da Nyon per il triennio 2014-17 e cioè l'obbligo di rientro a pareggio di bilancio entro il 2021 più multa di 12 milioni e restrizione sull'iscrizione della rosa alle competizioni europee.

SPORTAL.IT | 05-06-2019 18:29