La pronuncia in appello sul presunto legame tra la ex moglie di Icardi e l'ex compagno di squadra dovrebbe ormai essere cosa del passato: i due, oggi separati, dovranno però trovare soluzioni adeguate anche sul versante delle società condivise e soprattutto sull'affidamento delle due figlie

Forse almeno questa vicenda giudiziaria avrà il suo epilogo definitivo, dopo la pronuncia della terza sezione della Corte d’Appello di Milano che ha confermato la condanna di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, dell’ex marito ed ex capitano dell’Inter Mauro Icardi e del centrocampista Marcelo Brozovic, ormai ex giocatore anch’egli ma presente come parte civile al processo, dall’avvocato Danilo Buongiorno.

Una vicenda amara, sulla quale l’imprenditrice nonché ex rappresentante di Icardi aveva palesato la propria deposizione presentandosi, a suo tempo, anche in aula per difendersi e ribadire la sua versione dei fatti dopo l’esplosione dell’indiscrezione lanciata da Corona.

Si chiude la vicenda Nara-Icardi-Brozovic

Come riportato dalle agenzie ANSA e Adnkronos, la sentenza è giunta nel pomeriggio di giovedì 25 settembre dopo la pronuncia in primo grado chiuso nel febbraio del 2024, scaturito da un articolo risalente al 2019 e pubblicato sul sito “King Corona Magazine”, all’epoca riconducibile all’ex agente fotografico, relativo al presunto legame tra uno dei compagni di squadra – Brozovic, appunto – e la consorte dell’ex capitano nerazzurro, Wanda Nara.

Una storia presunta, assolutamente negata da entrambe le parti anche in sede processuale. La giudice della quarta penale del Tribunale, Angela Scalise, aveva condannato Corona ad una multa di 1500 euro e a risarcire Icardi e Nara, ex procuratrice dell’attaccante, con 7500 euro ciascuno e Brozovic con 5000 euro.

Fonte: ANSA

Wanda Nara durante la sua testimonianza in aula nel 2022

Parla l’avvocato

Le motivazioni della sentenza d’appello saranno depositate stando ai tempi tecnici, a 60 giorni. “Wanda Nara, persona offesa e parte civile nel procedimento, esprime piena soddisfazione per la decisione della Corte d’Appello di Milano che ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, riconoscendo le sue ragioni e rafforzando la fiducia nella giustizia” il commento all’Adnkronos del legale dell’influencer e imprenditrice argentina oggi separata da Icardi, l’avvocato Giuseppe Di Carlo.

Provvisionali di risarcimento “immediatamente esecutive”, con la quantificazione complessiva dei danni “non patrimoniali” che dovrà passare, invece, per una causa civile.

I due gradi di giudizio

La Procura aveva chiesto inizialmente l’archiviazione dell’indagine scaturita dalle querele, ma l’avvocato Buongiorno, legale di Brozovic, si era opposto e si era arrivati così, dopo una decisione del gip, al processo all’ex agente fotografico. Dopo la condanna in primo grado, la conferma in secondo nel corso del quale anche la Procura generale di Milano aveva chiesto la conferma della condanna, confermata dal verdetto.

Fonte: ANSA

Wanda Nara in aula, a Milano

Per Wanda Nara si dovrebbe dire chiuso questo capitolo, sgradevole, della sua relazione con l’ex marito e attaccante interista Mauro Icardi, oggi legato a Maria Eugenia China Suarez. Un fronte doloroso quanto deleterio per la carriera dello stesso Mauro, a dire dell’ex moglie nella sua testimonianza la quale sottolineò come all’epoca dei fatti questa indiscrezione in qualche modo rappresentò una cesura, una sorta di punto di non ritorno nel rapporto con l’Inter che, da allora in avanti, peggiorò e aprì la strada alla cessione al Psg.

Oggi Wanda Nara (nel frattempo sottoposta a cure per una diagnosi molto seria) e Icardi sono al centro di una separazione tormentata, in cui affari e l’affidamento delle loro due figlie si intrecciano in una contrapposizione continua e assai delicata. La conclusione, almeno sul fronte italiano, di questa vicenda che ha visto coinvolto anche Brozovic, impegnato in Arabia, potrebbe segnare una fine sebbene parziale ai conflitti aspri che vedono gli ex coniugi contrapposti per ragioni affettive (i figli) e per ragioni finanziarie e commerciali. Dettagli da non trascurare nela complessità di quel che era la Nara-Icardi spa.