Senza Biglia davvero non serve Montolivo?

Se sei una riserva speri che il tuo allenatore faccia molto turnover, se sei un panchinaro fisso e il tuo tecnico fa giocare quasi sempre gli stessi puoi pensare di scendere in campo quando ci sono infortunati o squalificati ma se sei Riccardo Montolivo non sai proprio a quale Santo appellarti per giocare nel Milan. Lo strano caso del centrocampista rossonero, uno dei più esperti della rosa, 380 presenze in Serie A, con 28 gol e 31 assist, più 66 presenze e due reti con la maglia della Nazionale, torna di attualità in casa-Milan dopo il crack di Biglia. Oggi si saprà quanto tempo dovrà rimanere fuori l’argentino ma di sicuro ci vorrà almeno un mese per rivederlo in campo. Non sarà però Montolivo a sostituirlo in questo periodo.

STIPENDIO DA BIG – La situazione paradossale tra il centrocampista e la società dura da tempo per il 33enne che ha un contratto in scadenza nel 2018 ma che guadagna 2,5 milioni, quanto Calhanoglu e più di Bonaventura, per dire. Dopo aver fatto l’altalena tra campo e panchina nella scorsa stagione, quest’anno il giocatore è stato completamente accantonato. Lui si allena – come gli altri – suda, come gli altri, corre come gli altri ma quando si tratta di partitelle resta fuori e al più gioca con la Primavera. L’ultima sua partita risale al 15 maggio scorso, quando nella “sua” Bergamo entrò nella ripresa al posto proprio di Biglia. Sembrava l’ultimo omaggio contro la squadra che lo aveva lanciato prima di una separazione indolore ma in estate, nonostante tanti rumours, Montolivo è rimasto al Milan. Teoricamente, perchè nonostante sia stato inserito in lista Uefa il campo non l’ha mai visto, neanche nelle amichevoli e neanche nella Tournèe in Usa dove fu fatto fuori in extremis. Rapporto conflittuale da tempo con parte della tifoseria milanista ma anche con tanti leoni da tasteria che sui social hanno sempre ironizzato sulle sue prestazioni e sulla sua lentezza. Al punto da toccare vette di cattiveria in occasione dei suoi infortuni (due gravi, entrambi con la Nazionale: il primo il 31 maggio del 2014, nel corso dell’amichevole contro l’Irlanda: frattura alla tibia per lui, che sarà costretto a saltare i Mondiali in Brasile, il secondo il 6 ottobre del 2016: dopo aver saltato gli Europei per un problema al polpaccio, per Montolivo arrivò la rottura del crociato nel corso della partita contro la Spagna, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018).

VITA DA SOCIAL – Lui rispose su Facebook ringraziando quelli che gli auguravano pronta guarigione e aggiungendo: “una carezza a tutti quelli che mi hanno augurato la rottura di tibia e perone, la rottura di tutti i legamenti e la morte…con l’augurio che la vita riesca a farvi crescere in educazione e rispetto dell’essere umano”. E sui social Montolivo è sempre stato attivo, ma solo per dare la carica ai compagni, per festeggiare le vittorie, per essere presente almeno virtualmente in questa stagione rossonera. Ora senza Biglia poteva scattare il suo momento, ma non sarà così. Davvero uno come lui non serve a Gattuso?

SPORTEVAI.IT | 02-11-2018 10:11