Senza Biglia si torna sul mercato o si cambia modulo?

La prognosi è stata una mazzata peggiore della diagnosi: 4-5 mesi di stop, Lucas Biglia saluta il Milan e gli dà arrivederci in Primavera. Dopo l’intervento per la lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro, eseguito in Finlandia, il play argentino si chiama fuori. Per lui è l’infortunio più grave in carriera: in precedenza, l’assenza più larga l’aveva visto lontano dai campi per 34 giorni consecutivi, dal settembre 2016 all’ottobre 2016. Per Gattuso Biglia è sempre stato il metronomo insostituibile, l’ha difeso da ogni critica e da ogni commento negativo, come farà ora? Nell’immediato saranno Bakayoko o Bertolacci a prenderne il posto, ma si tratta di una soluzione temporanea. Le scelte davanti al tecnico sono due: o cambiare modulo, rinunciando al regista o aspettare gennaio per comprare un altro play. In vista anche dell’arrivo a gennaio di Paquetà la prima soluzione potrebbe essere quella più logica, ma forse è anche quella che piace meno all’allenatore.

LE SOLUZIONI – Non si può però escludere niente: prima dell’infortunio di Higuain il 4-4-2 sembrava la formula giusta, ma bisognerà vedere se con il rientro del Pipita rimarrà tale. Inoltre l’ipotesi di poter schierare a gennaio Suso, Paquetà e Bonaventura (o Castillejo, o Laxalt) alle spalle di Golzalo è un’altra ipotesi da non scartare in un ipotetico 4-2-3-1. L’altra soluzione è ricorrere al mercato e il nome caldo di queste ore è quello di Leandro Paredes. L’ex Roma ora gioca allo Zenit ma costerebbe intorno ai 30 milioni (piace meno Denis Suarez, da anni accostato alle squadre italiane). Paredes non sta vivendo un momento felice in Russia.

L’ESCAMOTAGE – Il centrocampista è accusato dai tifosi di essersi fatto espellere apposta nel match con l’Ajmat per volare in patria, in Argentina, per assistere al Superclasico tra il Boca Juniors – di cui è accesissimo tifoso – e il River Plate per la Libertadores, in programma domani. A correre in soccorso del calciatore ci ha pensato l’allenatore Sergey Semak, che ha affermato: “L’ho autorizzato io ad andare in Argentina. E’ stata una mia iniziativa”. Sta di fatto che Paredes non è amatissimo allo Zenit e tornerebbe volentieri in Italia.

SPORTEVAI | 09-11-2018 10:16