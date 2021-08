Senza italiani a Cincinnati

C’eravamo abituati troppo bene in questa stagione ricca di soddisfazioni per il tennis italiano per cui c’è un po’ di delusione per la prematura uscita di tutti i nostri connazionali impegnati a Cincinnati.

In particolare, Berrettini e Fognini hanno reso al di sotto del loro potenziale mentre Sonego ha fatto il massimo nel costringere Tsitsipas ad una dura battaglia; senza infamia e senza lode, invece, Sinner che si è lasciato rimontare dal sempre insidioso Isner in uno spicchio di tabellone dove si sarebbe poi potuto spingere almeno sino alla semifinale.

Tornando all’attualità, è giornata di quarti in Ohio e, di seguito, trovate una breve presentazione dei quattro incontri in programma nel singolare maschile.

Daniil Medvedev (1) – Pablo Carreno Busta (7)

Dopo il successo di Toronto, il russo va a caccia del bis a Cincinnati tuttavia non dovrà sottovalutare un avversario che l’ha sconfitto recentemente alle Olimpiadi di Tokyo.

Andrey Rublev (4) – Benoit Paire

Il francese è tornato ad esprimersi ad altissimi livelli dopo una prima parte di 2021 da film horror, ma dall’altra parte ci sarà un tennista che, pur non disponendo dell’inventiva del transalpino, è estremamente solido e l’ha già battuto nell’unico confronto diretto.

Casper Ruud (8) – Alexander Zverev (3)

E’ una sfida inedita quella che opporrà lo scandinavo, capace di vincere tre tornei sul rosso nel corso dell’estate, e il fresco campione olimpico: la superficie concede un vantaggio al tedesco che dovrà comunque stare molto attento ad un tennista in grande fiducia.

Felix Auger-Aliassime (12) – Stefanos Tsitsipas (2)

Il canadese è avanti per 5 a 4 nei precedenti tuttavia Tsitsipas si è aggiudicato gli ultimi quattro, compresi i due andati in scena in questa stagione, per cui i books si sono schierati in favore del greco in apertura.

Nel darvi appuntamento a domani, vi ricordiamo la possibilità di seguire il torneo di Cincinnati sul sito di Goldbet.

OMNISPORT | 20-08-2021 09:10