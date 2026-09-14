Senza Osimhen, Leao fa la punta e il Galatasaray vince ancora: la festa dell’ex Milan

A Rams Park il Galatasaray piega il Kocaelispor 1-0 con Bardakçı: Leao si adatta da falso nueve, Buruk lo elogia e resta in vetta in Süper Lig.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il Galatasaray non si ferma più e, anche senza il suo bomber Victor Osimhen, ancora assente per infortunio, continua a occupare la vetta della Süper Lig. A guidare l’attacco ci pensa Rafa Leao portando la squadra a conquistare i tre punti. Nella quinta giornata del campionato turco, la squadra di Okan Buruk ha superato 1-0 il Kocaelispor a Rams Park, salendo a quota 13 punti e mantenendo il primato solitario. Per i giallorossi di Kocaeli, invece, la classifica resta ferma a 9 punti.

Bardakçı trascina il Galatasaray e decide una partita complicata

Una gara più difficile del previsto contro un avversario ostico che l’anno scorso era riuscito a fermare il Galatasaray in entrambi i confronti diretti. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con un episodio controverso al 13′: dopo una respinta corta del portiere Serhat Öztaşdelen sul tiro di Torreira, Deniz Gül arriva prima di tutti con la testa e il pallone sembra oltrepassare la linea ma, dopo la revisione del VAR, l’arbitro Atilla Karaoğlan annulla la rete per un fallo dello stesso Deniz Gül sull’estremo difensore ospite. A sbloccare il match ci pensa Abdülkerim Bardakçı al 71′, con un destro dal limite dell’area su assist di Torreira che vale i tre punti. Nel finale il Kocaelispor prova a riaprirla colpendo anche una traversa su punizione di Sallai, ma il risultato non cambia più.

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Leao adattato da centravanti: la prova buona a metà

La notizia della serata porta il nome di Rafael Leao, che intanto tiene viva la scommessa con Osimhen. Con l’attaccante nigeriano ancora ai box, Buruk ha scelto di adattare l’ex Milan come riferimento offensivo, schierato davanti al tridente sulla trequarti composto da Yilmaz, Akgun e Deniz Gül. Un esperimento riuscito solo a metà sul piano realizzativo, ma prezioso per le occasioni create: Leao ha colpito la traversa già al 13′ con un pallonetto dal limite dell’area e, nel recupero del primo tempo, si è visto respingere in corner un altro tentativo ravvicinato dal portiere avversario. I numeri della sua partita raccontano un giocatore molto coinvolto nella manovra: 54 palloni toccati, 27 passaggi completati su 34 (79%), 3 lanci lunghi su 3, 2 palle gol create e 2 dribbling riusciti su 3 tentati.

Buruk: “Con Osimhen sarebbe stato diverso”

Nel dopogara, Buruk ha speso parole importanti sia per l’assenza di Osimhen sia per la prestazione di Leao. Il tecnico ha spiegato che la presenza del nigeriano in campo rappresenta una spinta anche a livello psicologico per la squadra, e che con lui oggi ci sarebbero state probabilmente due o tre occasioni sfruttate con più facilità. Buruk ha comunque sottolineato la crescita di Leao e Deniz Gül, entrambi ancora in fase di adattamento fisico e tattico al gruppo, definendo la loro prova “soddisfacente” e ribadendo quanto sia comunque decisivo, in generale, avere un centravanti di ruolo capace di finalizzare la mole di gioco prodotta.

A fine partita, spazio anche ai festeggiamenti con il pubblico di Rams Park: Leao si è intrattenuto con i tifosi dietro la porta, posando per le foto davanti a uno striscione preparato appositamente per lui dai supporter giallorossi, segno di un’intesa che sta crescendo partita dopo partita. Il Galatasaray nella prossima giornata affronterà in trasferta il Trabzonspor di Momo Salah.