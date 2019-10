Sepang, i piloti Aprilia lanciano la sfida

A pochi giorni dal positivo risultato ottenuto a Philip Island dai piloti dell'Aprilia Racing Team Gresini, con Iannone capace di conquistare il sesto posto e Aleix Espargarò bravo ad entrare nella top ten, i due piloti si apprestano ad affrontare il prossimo fine settimana di gara in Malesia, e lo fanno con un discreto ottimismo.

"Veniamo da una buona gara, dove siamo stati capaci di sfruttare al meglio le caratteristiche della pista e della moto – ha dichiarato in fase di presentazione del weekend Andrea Iannone -. Sappiamo comunque che a Sepang, almeno sulla carta, le cose saranno più complicate. Ci sono lunghi rettilinei e accelerazioni da bassa velocità, aspetti dove perdiamo ancora qualcosa. Daremo comunque il massimo, come sempre, per concludere al meglio questa stagione".

Anche Aleix Espargaró crede in un buon risultato: "A Phillip Island siamo stati abbastanza competitivi, nonostante il circuito non sia tra i miei preferiti – ha detto -. Sepang invece mi piace molto, e nei test di inizio stagione ero riuscito ad essere piuttosto veloce. Non vedo l'ora di scendere in pista, sarà un weekend con molte incognite ma sono pronto".

SPORTAL.IT | 30-10-2019 16:52