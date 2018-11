Sepe medita di restare a Parma

Luigi Sepe è una delle sorprese più belle di questa prima parte di stagione del Parma: "Onestamente non mi aspettavo che partisse subito con questo rendimento, perché veniva da un periodo di inattività. Però non avevo dubbi sul fatto che fosse un portiere forte ed importante", confessa in un'intervista a parmalive.com l'agente Mario Giuffredi.

Sepe è in prestito da Napoli, e il suo futuro resta incerto: "Luigi finirà l'anno a Parma, poi vedremo quello che sarà il da farsi. Se resta a Parma anche dopo questa stagione? Non è da escludere. Sepe ha le potenzialità per giocarsela con chiunque. Io penso sia un portiere da livelli importantissimi. Vedremo pian piano se può aspirare a qualcosa di così importante come la Nazionale, ma potenzialmente può arrivarci".

SPORTAL.IT | 18-11-2018 10:05