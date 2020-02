Seppi, che colpi: è in finale a New York

Andreas Seppi ha conquistato la finale del torneo Atp 250 di New York, giocato sul cemento indoor: in semifinale il tennista altoatesino ha piegato in due set il cinese di Taipei, Jason Jung, con i parziali di 6-3 6-2.

Nell'ultimo atto del torneo, Seppi se la vedrà con il britannico Kyle Edmund, che si è imposto sul serbo Kecmanovic per 6-1, 6-4: l'obiettivo è conquistare il quarto titolo della carriera. "Jung veniva dalle qualificazioni e aveva centrato alcuni successi importanti: ha un tennis assai solido, ma sono riuscito a disputare la mia miglior partita della settimana. Ho giocato davvero bene dall'inizio alla fine, commettendo pochi errori", le sue parole dopo la vittoria.

SPORTAL.IT | 16-02-2020 10:36