Esordio vincente per Andreas Seppi nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam che ha preso il via sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club di Londra.

Il tennista altoatesino, numero 73 del mondo, ha battuto al primo turno il cileno Nicolas Jarry, 53 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3, 6-7 (8), 6-1, 6-2.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 17:20