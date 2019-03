Sequestrata la madre di Kalu: mistero sul pagamento del riscatto

Per Samuel Kalu si è interrotta l’attesa snervante e angosciante, iniziata il 27 febbraio scorso. Finalmente la madre del giocatore del Bordeaux è stata rilasciata, dopo un sequestrolampo che aveva colpito e compromesso l’equilibrio del giocatore, in ansia per la sorte della mamma, vittima di questa terribile vicenda.

Juliet Kalu, madre di Samuel, stava rientrando verso casa a bordo della sua auto, quando è stata fermata e sequestrata da alcuni uomini armati, stando a quanto riferito da France24 che cita l’agenzia AFP.

Secondo la medesima fonte, alla famiglia della donna è giunta, immediatamente dopo il sequestro, una richiesta di riscatto telefonica di 35.000 naira (circa $40.000 pari a 36000 euro).

Una cifra che la polizia non ha ancora confermato se pagata o meno dai parenti di Juliet Kalu, perché fosse rilasciata. Quanto è certo invece, secondo quanto asserito dal portavoce portavoce delle forze dell’ordine di Abia State Godfrey Ogbona è la conferma della sua liberazione.

“(Juliet) E’ stata rilasciata intorno alla mezzanotte di lunedì ed ha potuto riabbracciare i suoi cari. Le circostanze della sua liberazione non sono state chiarite, ma continuiamo le indagini per assicurare i colpevoli alla giustizia”.

Purtroppo di recente anche il calciatore John Mikel Obi ha subito una tragedia analoga, quando venne sequestrato suo padre. Anch’egli, in condizioni analoghe, fu liberato in seguito al pagamento di un riscatto.

VIRGILIO SPORT | 06-03-2019 15:50