Serafini a Gazidis: Ecco perchè il Milan non è l'Arsenal

C’è un aspetto della strategia del Milan che fa paura a molti tifosi e che trova in Luca Serafini chi incarna questi dubbi. Sarà anche un mago della finanza Ivan Gazidis, che sta rivoluzionando il club e che ha iniziato a smantellare tanti settori (dalla squadra femminile alle giovanili sino agli uffici marketing) ma ha capito che la società dove è arrivato non è quella da dove è venuto? Gazidis ha lavorato per 9 anni in un club prestigioso come l’Arsenal ma gli Spurs in questi anni hanno vinto soltanto 3 Coppe di Inghilterra e 3 Community Shileds. Su Milannews Serafini ricorda che “In compenso, scoprendo, lanciando e vendendo i giovani migliori divenuti campioni altrove” ma vuole esorcizzare che anche in rossonero accada la stessa cosa.

I TIFOSI – Per il giornalista c’è un sol punto in comune con l’Arsenal: “1 milione di persone hanno seguito il Milan a San Siro nelle partite casalinghe, appunto. La passione dei tifosi è davvero l’unica cosa che accomuna Milan e Arsenal”. La storia sportiva però parla di altro: “Noi non siamo l’Arsenal, che non ha mai vinto la Champions (una Coppa delle Fiere nel ’70 e una Coppa delle Coppe nel ’94), che non vince lo scudetto da 15 anni. Noi conosciamo bene un verbo che gli eventi targati Berlusconi-closing dal 2012 impediscono di declinare: vincere”.

NON E’ L’UDINESE – Il punto centrale del pensiero di Serafini è questo: “Per vincere saranno sicuramente importanti, importantissimi il marchio, il brand, il marketing, le scuole calcio, le magliette, gli adesivi e i portachiavi. Ma servono soprattutto una società all’altezza, poi un allenatore e soprattutto una squadra competitivi. I migliori giovani li lasci comprare e rivendere dall’Atalanta e dall’Udinese, al Milan servono protagonisti e non controfigure. In Italia come in Europa”.

SPORTEVAI | 17-05-2019 08:40