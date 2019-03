Serafini: Anche con Higuain si poteva stare in alto e pure più su

Che sarebbe successo se non fosse esploso il caso-Higuain al Milan e Piatek fosse rimasto dov’era? E’ la domanda che si pone Luca Serafini. L’editorialista di Milannews si dà anche una risposta sorprendente, partendo dai mal di pancia di Cutrone e scrive: “Se Higuain avesse fatto il suo, Piatek non sarebbe arrivato ma, con Paquetà e Bakayoko, il Milan sarebbe comunque dov’è. Anzi forse perfino più in alto se il Pipita avesse fatto 2 gol, solo 2 gol in più a scelta tra Bologna, Frosinone e Torino. Il fatto è che fare la panchina lasciando il posto a uno che ha segnato 200 gol in carriera ci sta. Stare fuori per colpa di un polacco quasi coetaneo e in Italia solo da pochi mesi, suscita fastidio e rabbia. Comprendo Cutrone, faccia le sue riflessioni nei prossimi 3 mesi poi decida. Decida se rimanere protagonista in una società che ha voglia di tornare grande, o andare ad esserlo in una più debole o fare la comparsa in una che grande lo è già. Sia però una riflessione silenziosa, nel senso che il suo procuratore nel frattempo è meglio che taccia”.

CHAMPAGNE O TAVERNELLO? – Si passa poi all’aspetto-spettacolo: “Un esercito di esteti, di romantici patrioti, amerebbe vedere un Milan capace di sprigionare calcio champagne e – soprattutto – andare all’assalto, sempre e comunque. Spazzando via gli avversari. Impresa che nella storia recente del calcio, è riuscita solo al Milan di Sacchi, spesso a quello di Ancelotti, a varie versioni del Barcellona. Non al Real Madrid né alla Juventus, capaci (raramente) dell’una o (qualche volta) dell’altra cosa. Anche a me piacerebbe. E, naturalmente, anche a Gattuso che si arrabbia e tuona dopo prestazioni come quella dell’Olimpico… Alla fine però bisogna sempre saper collocare i tasselli al posto giusto e qui c’è di mezzo una squadra che, allestita da 2 proprietà diverse attraverso 2 diversi allenatore, in 14 mesi è cresciuta e maturata diventando solida e affidabile. Bisogna avere memoria, neanche così tanta: basta tornare ogni tanto a novembre 2017, semplicemente, per sentirsi orgogliosi e al sicuro, oggi, finalmente. Per sentirsi fiduciosi a oltranza”.

CASO VAR – Infine il capitolo Var: “E’ meglio che tacciano Marotta e Spalletti, Pioli e tutti quelli che si lamentano del Var, di come viene usato, di quando viene chiamato. Si rischia di trasformare questo mezzo sacrosanto, in nuovo alibi per i vigliacchi, siano essi tesserati o arbitri (e guardalinee) che vi si rifugiano non essendo più in grado di vedere niente da soli, di giudicare niente in prima persona se non con i richiami della mamma. Questo sport è l’unico dove tutti gli addetti ai lavori non si siedono mai intorno a un tavolo, a bocce ferme, discutendo e ragionando con Fifa, Uefa, International Board e Associazioni Arbitrali per regolamentare lo strumento vitale. Nessuno sa, nessuno capisce quando e come debba funzionare, quando come e perché debba essere chiamato, cambiano le regole in corsa (lo sapevate? A fine girone di andata è successo in Italia) senza informazione”.

SPORTEVAI | 01-03-2019 08:46