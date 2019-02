Serafini: Anche il Milan ha i suoi Zaniolo, in estate la verità

Piccoli fenomeni crescono, ma bisogna saperli aspettare e crederci. Luca Serafini, esperto di mercato ed attento alle vicende rossonere, rivela su MilanNews che non solo l’Inter sa allevare i giovani, partendo dal caso Zaniolo. “Sfottere l’Inter ci sta tra tifosi, ma è sconcertante che lo facciano gli addetti ai lavori. Il club nerazzurro da anni sfrutta il settore giovanile per sistemare i bilanci, comprando i migliori minorenni d’Europa, vincendo scudetto e Viareggio a ripetizione per poi rivenderli e ripartire. Nessuno di quei campioncini è mai arrivato in prima squadra o si è imposto ad alti livelli. È successo con Zaniolo. E allora? Sono convinto che nemmeno la Roma, pagandolo tanto, avesse idea di un ‘esplosione così veemente e precoce. I fattori che portano un asso in erba a confermarsi maturando, sono molteplici altrimenti si passerebbe la vita a rimpiangerli o stupirsi. Nel Milan oggi di potenziali Zaniolo ce ne sono almeno 3 o 4: tocca a loro, e a nessun altro, diventare grandi”.

IL SEGNALE – Poi Serafini guarda al futuro e fissa la dead-line per capire quale potrà essere la dimensione del Milan: “È tempo che il milanista torni a ragionare in grande, magari aiutato da dirigenza, allenatore e giocatori che inizino a parlare di terzo posto come obiettivo. Prematuro? Forse un po’, ma prima si alzano le asticelle, prima crescerà la squadra e in generale l’ambiente. Con l’acquisto oneroso di gente come Paquetà e Piatek un segnale forte e chiaro è arrivato, ora avremo la resa dei conti al prossimo mercato”.

IL PROGETTO – “Se il progetto Elliott è quello di risanare le questioni finanziarie e avere una squadra altamente competitiva, i migliori non saranno ceduti. Nemmeno in presenza di offerte stratosferiche, a meno che una vendita o due non siano funzionali per esempio alla costruzione di una rosa diversa. Comunque più competitiva. In questo senso il prossimo mercato sarà una cartina di tornasole”.

SPORTEVAI | 15-02-2019 09:03