Serafini attacca: del mercato del Milan parlano i ciarlatani

Non è neanche finito giugno ma i media stanno già provando a definire quale squadra stia operando meglio sul mercato. C’è chi ha già piazzato qualche colpo, chi sembra essere in dirittura d’arrivo e chi invece nonostante se ne parli da settimane non ha ancora concluso nulla. Il Milan dal canto suo sta provando a mettere a disposizione del tecnico Marco Giampaolo una rosa che sia competitiva, ma nonostante stia intavolando varie trattative fin qui ha portato a Milanello soltanto Krunic.

Niente paura – C’è chi è pessimista ma proprio verso chi appartiene a questa categoria è rivolta la pesante ramanzina di Luca Serafini, che nel suo editoriale su Milan News non ha usato mezzi termini: “Commenti e ipotesi che si fanno sul Milan in questa fase di impenetrabile silenzio per quanto riguarda Maldini, Boban, Massara e dintorni, sottintendono qualche volta che siano strateghi sopraffini, più spesso che siano 3 persone allo sbaraglio, incapaci di comprare e maldestri nel vendere. Ci sarebbero tutti i presupposti del panico, ma io invece sono sereno”.

Ride bene chi ride ultimo – Le difficoltà ci sono, come ad esempio la delusione del Milan per Kabak che ha preferito andare allo Schalke 04, ma Serafini invita a giudicare sul lungo periodo: ” Il mercato ha ancora 67 giorni di vita: il Milan si presenterà al raduno con una base buona che sarà migliorata fino al 2 settembre. Prima di commentare il fumo, aspettate che sia cotto l’arrosto per un assaggio. E imparate a distinguere tra cuochi e ciarlatani”.

SPORTEVAI | 28-06-2019 08:22