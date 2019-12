Serafini: Boban non ci crede ma so quanto siano furiosi gli altri

E’ solo una campagna acquisti sbagliata unita alle difficoltà incontrate da Giampaolo a giustificare il deludente campionato del Milan? Pioli sta cercando di ricomporre i cocci e, nonostante l’ultimo pari interno con il Sassuolo, qualche miglioramento si vede ma un’ombra resta e non è legata nè alla tattica nè alla qualità dei giocatori.

IL DUBBIO – Da tempo serpeggia un certo malumore nel mondo Milan per l’atteggiamento che stanno avendo gli arbitri in questa stagione. Dietrologia? Non per Luca Serafini.

LA FESTA – Il giornalista esperto del mondo rossonero rivela su Milannews di averne parlato direttamente con Boban al Gala dei 120 anni e che Zvone l’ha rassicurato liquidando l’argomento con la convinzione che non vi siamo complotti.

GLI ARBITRI – Serafini però incalza e assicura di sapere So che qualche altro dirigente e lo staff tecnico sono imbestialiti per il trattamento arbitrale che i rossoneri ricevono regolarmente ogni partita. A cominciare dalla distribuzione dei cartellini che è lì a dimostrare come il Milan non venga più considerato nemmeno come provinciale.

I CARTELLINI – Vengono citati degli esempi, come Bennacer che ha ricevuto in meno di un girone, tutti i gialli preso a Empoli nell’ultimo campionato. O ancora il gol annullato domenica scorsa contro il Sassuolo che è stato il primo – nella storia del Var – deciso da un fermo immagine.

LE DIFFERENZE – Per Serafini Magnanelli ha messo nel mirino Hernandez dal fischio d’inizio e ha diretto “con una strafottenza che subiamo da ormai qualche stagione”. Questa la chiusura: “A Romagnoli prima o poi metteranno una museruola, mentre Bonucci ad ogni fischio può fare un comizio con l’arbitro. Mani addosso comprese. È ora di alzare la voce”.

SPORTEVAI | 20-12-2019 09:43