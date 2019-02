Serafini: Ecco perchè il Milan scavalcherà l'Inter

E’ la lotta per la Champions l’unico vero duello forte in campionato ma se i primi due posti sembrano già assegnati, impazza la lotta per gli altri due che vede coinvolte almeno 5 squadre. Per Luca Serafini anche il terzo posto è tutto da giocare e nel suo editoriale su Milannews vede possibile il sorpasso dei rossoneri all’Inter. Serafini scrive elogiando prima Gattuso e poi rivela l’arma del Milan: “Sono convinto dal primo giorno in cui Rino Gattuso si è seduto sulla panchina del Milan, che fosse la persona giusta al posto giusto nel momento giusto. Nella stravolta vita della squadra e dello spogliatoio, da 4 anni, aveva la precedenza su tutto ristabilire valori come senso di appartenenza e cultura del lavoro. Nessuno più e meglio di “uno come” Gattuso avrebbe potuto farlo, insegnando cosa significhi indossare la maglia rossonera e soprattutto onorarla, dal lunedì alla domenica.

L’OBIETTIVO – Lui e Paolo Maldini, con il loro comportamento retto e silenzioso ai vertici della nuova dirigenza, stanno proseguendo in un apprendistato alimentato dall’amore e della passione. Doti che non mancano nemmeno a Leonardo con ruolo e mansioni assai differenti, sotto pressione perché la priorità societaria (tornare in Champions) è economica prima che sportiva. Puntare al 3° posto è possibile per i numeri e perché l’Inter ha una rosa superiore a quella rossonera, soltanto sulla carta. Il vero termometro nerazzurro è Icardi e per questo Marotta ha fatto un passo indietro: senza il loro bomber, l’unico fuoriclasse di Spalletti, non entrano nelle prime 4.

LA POLEMICA – Chiudo confessandovi il disgusto, in parte già esternato in settimana sulla mia pagina Facebook, rispetto alle polemiche seguite alla frase di Collovati (“Sentir parlare una donna di tattica mi fa venire il voltastomaco”). Un’affermazione sgradevole perché pronunciata senza sorriso e senza ironia, ha chiesto scusa 2 volte e gli va concesso il perdono, anche se la macchia resterà nel suo curriculum. Il dibattito che ne è seguito ha toccato picchi ancor più ottusi e volgari, quasi che alla fine si senta il bisogno di ringraziare Collovati per aver consentito di smascherare decine di personaggi assai più gretti di lui.

SPORTEVAI | 22-02-2019 09:30