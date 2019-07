Serafini severo tra insulti a Maldini e critiche all'Uefa

Bloccato dai paletti dell’Uefa? In difficoltà nel convincere i campioni? In balìa di chi decide i costi del mercato? Resta ancora un punto interrogativo il mercato del Milan, sospeso tra speranze pagate care e assi che stentano ad arrivare ma di chi è la colpa? O è solo la fretta di chi non ha fiducia nella dirigenza a spingere verso certi giudizi? Per Luca Serafini, voce autorevole del mondo Milan, se è vero che l’Uefa ha le sue (gravi) colpe è altrettanto certo che bisogna credere nel progetto.

L’ACCUSA – Il giornalista di MilanTv attacca duramente l’Uefa, citando il New York Times che si è occupato del Fair Play finanziario ed è in possesso di documenti inoppugnabili secondo cui gli “accertamenti” relativi ai 400 milioni di euro per Neymar e Mbappè sono stati insabbiati. Per Serafini il FpF ha ampliato inesorabilmente la forbice tra grandi e medio-piccoli ed è la “più grande ipocrita farsa di uno degli organi più corruttibili del pianeta”. Poi si passa al tema mercato e si sottolinea che i tifosi del Milan si inferociscono quando leggono che Cutrone vale 25 milioni e Correa 50, Suso 30 e Demiral 40, e che queste valutazioni sarebbero quelle date e ricevute da Maldini e Boban. Serafini è scettico: “Personalmente non credo a una virgola rispetto a certe quotazioni (Correa in particolare), nemmeno se dovessi vederle scritte e firmate. Personalmente ritengo siano insulti all’intelligenza e al buonsenso di Maldini e Boban. Io di Maldini e Boban mi fido senza riserve”.

LE REAZIONI – I tifosi rossoneri sul web sono divisi: “Boban troppo giovane ancora ma credo che prima o poi arriverà ai piani alti di chi comanda questo sport a livello europeo! Quanto alle valutazioni 25 per Cutrone è già troppo! Non ha le caratteristiche per sfondare e lo ha già dimostrato lo scorso anno”. Nel mirino c’è però l’Uefa: “Sono anni che ci pigliano per il c… co sto FPF. Ma Uefa e Fifa sono un pozzo senza fine di malaffare, corruzione, depistaggio e ‘nzaponamento” o anche: “Per un attimo avevo sperato che Elliott andasse fino in fondo e li radesse al suolo sti mentecatto dell’UEFA, invece ci siamo calati le braghe anche noi” e infine: “Tra i Milanoidi ci sono ancora quelli che parlano di Galliani e SB, ovvero i personaggi che hanno fatto tutto il disastro finanziario per cui l’UEFA ci ricatta da 3 anni. Ci vuole un coraggio!”.

SPORTEVAI | 26-07-2019 08:49