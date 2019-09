Serbia fuori, Argentina avanti

E’ l’Argentina la prima semifinalista del campionato del mondo di basket in corso di svolgimento in Cina: sconfitta la Serbia 97 a 87. Gli slavi, a lungo sotto, trovano il sorpasso all’inizio del quarto quarto grazie a una bomba di Guduric ma poi nulla possono contro la maggiore verve dei sudamericani, che volano anche a +11 e poi tengono a debita distanza i rivali.

20 punti per Scola e 18 per Campazzo nell’Argentina, inutili i 21 di Bogdanovic per i serbi.

SPORTAL.IT | 10-09-2019 14:58