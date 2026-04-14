Serbia-Italia Femminile, top e flop: sei gol per la Nazionale di Soncin, Girelli trascinatrice

Partita senza storia a Leskovac, dove le Azzurre centrano il primo successo in questa fase delle qualificazioni Mondiali: a segno anche Oliviero, Lenzini, Caruso, Cantore e Greggi

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Italia femminile di Andrea Soncin non sbaglia allo stadio “Dubočica” di Leskovac, battendo 6-0 la Serbia nella terza giornata di questa fase delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Le Azzurre dominano nell’arco dei 90 minuti e riscattano così il ko di misura con la Svezia e il deludente pareggio con la Danimarca, tenendo ancora aperto il discorso primo posto. Qui di seguito top e flop del match odierno, con Girelli e compagne al primo successo nel girone.

Girelli sblocca Serbia-Italia, Azzurre dominanti in avvio

Partenza sprint dell’Italia di Andrea Soncin, che schiaccia subito la Serbia e crea due clamorose palle gol nel giro di sei minuti, con Caruso che impegna Kostic e Dragoni che viene fermata da un difensore avversario quasi all’altezza della linea di porta. Le Azzurre raccolgono i frutti dei loro sforzi al minuto 20, sfruttando al meglio una palla inattiva: punizione dalla sinistra calciata da Giugliano, che pesca alla perfezione Girelli, brava a girare verso la porta il pallone dell’1-0.

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Uno-due Oliviero-Lenzini, l’Italia cala il tris

L’Italia di Soncin gioca bene e segna: al 35′, arriva il raddoppio azzurro con la bellissima combinazione sull’asse Greggi-Oliviero, con la numero 13 che approfitta di una deviazione e con il sinistro scavalca Kostic, spedendo la palla all’incrocio con un pizzico di fortna. È 2-0. Le ragazze allenate dall’ex attaccante dell’Ascoli non si fermano e all’alba dell’intervallo calano addirittura il tris, archiviando anzitempo la pratica: ancora importanti le palle inattive, con il tap-in vincente di Lenzini che ribadisce in rete la corta respinta della difesa serba sul primo tentativo di Salvai.

L’Italia “chiude il set” nella ripresa

Partita e risultato in ghiaccio per l’Italia, che soffre soltanto i primi cinque minuti della ripresa, concedendo qualche spazio di troppo alle avanzate di una Serbia orfana di tante calciatrici di rilievo. Poi, pioggia di occasioni per le Azzurre, che impegna Kostic in più di una circostanza, fino a pescare il jolly con Caruso, coraggiosa nel tentare la conclusione dai 22 metri e brava nel centrare il bersaglio grosso con il destro. Ancora battuta Kostic, non incolpevole sul poker italiano.

Nel finale, Cantore prova a suonare la carica, alla ricerca della gioia personale. E alla fine, anche la numero 7 di Soncin trova il gol, con un diagonale che significa “manita” per l’Italia. All’ultimo secondo del match, “chiude il set” un’ottima Greggi, che sigla il definitivo 6-0. Punteggio importante per la differenza reti nell’economia del girone di qualificazione. Prima vittoria per le Azzurre in questa fase delle qualificazioni.

Italia Femminile, Girelli e Oliviero sugli scudi. Giugliano decisiva

Difficile trovare insufficienze nella prestazione odierna dell’Italia di Andrea Soncin, ecco perché è inevitabile sottolineare le prove di giocatrici simbolo come Cristiana Girelli, fondamentale in avvio con il suo colpo di testa vincente sugli sviluppi di palla inattiva. In evidenza Giugliano, padrona dei calci piazzati e arma in più della Nazionale.

Greggi sempre nel vivo del gioco, con un paio di belle combinazioni in occasione del secondo e quarto gol azzurro, fino alla rete del 6-0. Un sigillo meritato. Cantore, invece, si è data decisamente da fare nell’ultimo terzo di gara, spingendo con il piede sull’acceleratore e alimentando costantemente la manovra offensiva dell’Italia. Bene anche Caruso, audace nel provare e trovare la conclusione del poker italiano.

Queste le migliori dell’Italia al termine del match con la Serbia:

CARUSO Voto 7

Voto 7 GIRELLI Voto 7,5

Voto 7,5 GIUGLIANO Voto 7

Voto 7 GREGGI Voto 7,5

Voto 7,5 OLIVIERO Voto 7,5