Vlahovic torna a fare cilecca: Serbia travolta dall'Inghilterra e social impietosi con Dusan e Pavlovic

Il centravanti della Juventus e il difensore del Milan tra i più bersagliati sul web dopo il 5-0 incassato a Belgrado dalla nazionale slava

La Serbia crolla a Belgrado contro l’Inghilterra e perde l’ultimo treno per la qualificazione diretta ai Mondiali 2026: dopo i passi avanti con la Juventus è disastrosa la prova di Dusan Vlahovic, bersagliato sui social insieme a Strahinja Pavlovic del Milan.

Vlahovic delude, Serbia travolta dall’Inghilterra

Dopo i due centri in campionato con la Juventus Dusan Vlahovic delude con la maglia della Serbia e finisce nel mirino di tifosi e appassionati sui social network: il centravanti serbo è stato tra i peggiori in campo nel 5-0 subito dalla nazionale slava a Belgrado contro l’Inghilterra, nella gara che, di fatto, ha decretato la fine del sogno della qualificazione diretta dei serbi ai Mondiali 2026.

La prova di Vlahovic

Tutta la Serbia, in realtà, combina poco contro la nazionale di Thomas Tuchel – ancora a zero gol subiti dopo 5 partite delle qualificazioni mondiali – ma è Vlahovic a finire nell’occhio del ciclone. Preferito come titolare all’ex Milan Luka Jovic e all’idolo dei tifosi serbi Aleksandar Mitrovic dal c.t. Stojkovic, il centravanti della Juventus ha faticato a tenere palla in mezzo al duo di centrali Guehi–Konsa e non è quasi mai riuscito ad andare al tiro: appena una conclusione per lui nei 70’ in cui è rimasto in campo, prima di essere sostituito da Mitrovic sul punteggio di 3-0.

I disastri in difesa di Pavlovic

Deludente anche la prova di Strahinja Pavlovic, centrale del Milan che ha collezionato palloni persi ed è andato ripetutamente in confusione contro Harry Kane e None Madueke, imprendibile nell’uno contro uno. Clamoroso, inoltre, l’errore in marcatura di Pavlovic in occasione del 4-0 di Guehi, lasciato completamente solo dal centrale rossonero. A rendere più difficile il compito del difensore, l’espulsione del compagno di reparto Milenkovic al 72’, quando il punteggio era però già di 3-0.

Gli attacchi a Pavlovic

Sui social i due “italiani” fanno a gara nell’essere bersagliati dalle critiche. “Pavlovic ha spaccato contro l’Inghilterra”, ironizza Jenna su X. “L’intelligenza calcistica di Pavlovic è pari a quella di un asino: uscite e tempi di gioco sempre sbagliati. Nemmeno Allegri potrà farci niente con questo qui”, attacca Harry. “Pavlovic è stato terrorizzato da Rogers e Madueke”, aggiunge William. “Pavlovic non ha azzeccato mezzo stop, mezzo tackle, mezza marcatura: ci sono i tifosi inglesi che stanno esultando e lo stanno prendendo in giro. È uno dei difensori più scarsi, se non il più scarso in serie A”, commenta Marco.

Le critiche a Vlahovic

Per Vlahovic gli attacchi non sono di certo più teneri. “Ma come fa Vlahovic a sparire sempre in queste partite?” domanda Jacopo. “Vlahovic non era neanche in campo stasera”, aggiunge Sardesai. “Vlahovic è un pacco”, attacca Italosf. “Devo aver visto giocare Vlahovic almeno 20 volte con la nazionale ed è stato sempre assente, ogni singola volta”, scrive Harvey. “Ma Vlahovic la gioca mai bene una partita con la Serbia?”, domanda Emma. “E basta, è chiaro che Vlahovic non sia un top player. Il problema è di chi gli dà 12 milioni l’anno…”, scrive Regae ricordando l’ingaggio del serbo alla Juventus.