Seredova, che frecciate a Buffon: 'Ora tiferò Juve con più forza”

L’addio di Buffon alla Juventus ha fatto piangere molti tifosi bianconeri. L’unica a sorridere è l’ex moglie Alena Seredova, che magari senza la presenza di Gigi in porta tornerà sugli spalti dell’Allianz Stadium. A questo proposito la showgirl ceca è stata chiarissima durante la puntata di Matrix Chiambretti andata in onda venerdì 18 maggio. Incalzata da Piero Chiambretti e dall’altro ospite, Alfonso Signorini, sulle parole di Buffon, la Seredova non si è affatto nascosta.

“Lei tifa ancora Juve?” le chiede il conduttore. “Adesso tornerò a tifare Juve con più forza” risponde Alena. Il rancore per la rottura con Gigi è ancora evidente. I due sono stati sposati dal 2011 al 2014 e hanno avuto due figli: Louis Thomas e David Lee. Sembravano una coppia felice e destinata a conquistare le copertine ancora per molti anni. Invece il tradimento del portiere di Carrara con la conduttrice di Sky Sport, Ilaria D’Amico, ha mandato in frantumi il loro rapporto.

Appena poche settimane fa la Seredova aveva parlato della fine della sua storia. “Avrei preferito scoprire in maniera diversa che era finita con Gigi, non dai giornali. Magari sarei stata felice che me lo dicesse l’interessato o qualcuno vicino a me”. E nel salotto di Chiambretti ha commentato una vecchia intervista fatta da Buffon a Maurizio Costanzo. “Parla di me con freddezza. Io ci sono sempre per i ragazzi e anche per lui, mi aspetterei qualche complimento in più da parte sua”. Anche con Ilario D’Amico i rapporti restano freddi. “Non ci diamo ancora del tu” ha detto Alena.

Insomma, l’unica cosa che conta sono i figli, presenti proprio in compagnia della D’Amico alla partita d’addio di Buffon alla Juventus.

La nuova vita della showgirl ceca resta comunque legata al pianeta bianconero. Adesso Alena Seredova è fidanzata con il manager Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann.

VIRGILIO SPORT | 22-05-2018 13:47