Serena, lettera a Trapattoni che commuove tutti: "Vorrei dirti grazie"

L'ex bomber dell'Inter scrive al tecnico dei record in occasione dei suoi 87 anni dopo aver visto una foto e rivela quando non gli parlò per un mese

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Messaggio toccante di Aldo Serena per Giovanni Trapattoni, che l’altro giorno ha soffiato su 87 candeline. L’ex attaccante dell’Inter ha scritto per il Corriere della Sera una sentita lettera aperta per ringraziare il suo allenatore.

Il tweeet del compleanno

Nel giorno del compleanno Serena non si era dimenticato della ricorrenza e sul suo account Twitter aveva scritto: “Buon Compleanno Trap!!! Tanti Auguri per i tuoi 87 anni. Ti voglio bene, e mi dispiace non ci si riesca più a vedere”. Ora però, dopo aver visto una foto del Trap, ha deciso di scrivergli pubblicamente.

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La foto che ha commosso Serena

E’ stata infatti pubblicata una foto del Trap che nel giorno del compleanno firma autografi a due tifosi, un gesto tenero che ha spinto Aldo Serena ad aprirsi emotivamente.

La lettera del bomber

Serena si scusa di dargli del tu (“nemmeno io sono più un ragazzo”) e racconta la sua emozione: “Il tuo compleanno, tra la foto con un paio di tifosi davanti a casa tua e il video che hai inviato a chi ti aveva mandato gli auguri fra i tuoi ex giocatori, è stato una bella occasione per ritrovare, con emozione, quegli occhietti vispi che non vedevo da tanto tempo, quello sguardo vivace di 40 anni fa con il quale mi hai accolto alla Juventus e che non è mai cambiato”

Il legame con Trap

Trapattoni volle con sè Serena prima alla Juve e poi all’Inter (“Il nostro è diventato un legame forte; un po’ in ritardo ho capito che la nostra sintonia nasceva da un humus sociale simile, anche se di generazioni diverse. Come avevano fatto i miei genitori, mi hai insegnato il rispetto per chi lavora, per chi si impegna, per chi fa le cose con coscienza”) ma ci fu un momento in cui rimase deluso dal giocatore.

Un mese senza parlare

Accadde quando in precampionato Serena abbandonò il ritiro ma fu scoperto perché quella sera a sorpresa arrivò il presidente Pellegrini: “La mattina successiva non mi hai degnato di uno sguardo, e parlando alla squadra nello spogliatoio hai detto: «Aldo ha mancato di rispetto a me, a voi e al presidente e pagherà una multa che ricorderà per tutta la vita. Non mi hai più parlato a quattr’occhi, per più di un mese. Mi avevi «squalificato». Poi un sabato sera sei entrato nella mia camera e la sensazione è stata quella di uno sguardo benevolo sul tuo volto.

L’ultima riflessione è commovente: “Ho provato un po’ di invidia per quei ragazzi che ti hanno salutato davanti a casa. Avrei voluto esserci io, lì con loro, per stringerti la mano e dirti semplicemente: «Grazie»”