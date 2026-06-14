Serena e Venus Williams nel doppio misto con Sinner e Alcaraz allo US Open, ma Jannik vuole sabotare il torneo

Serena e Venus Williams vorrebbero disputare il doppio misto dello US Open in coppia con Sinner e Alcaraz, ma Jannik potrebbe boicottare il torneo, facendo anche un favore a Errani e Vavassori

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Venus e Serena Williams in coppia con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz allo US Open. No, non si tratta di fantatennis, ma – secondo alcune indiscrezioni riportate da Puntodebreak – di una concreta possibilità in vista dell’ultimo slam dell’anno. Molto però dipenderà dall’azzurro, che stando al The Times sarebbe ancora in prima linea nella battaglia dei giocatori contro gli Slam, tanto da star pensando di boicottare insieme ad altri top player il doppio misto, che a quel punto perderebbe tutto il suo appeal, rendendo vana la rivoluzione avviata l’anno scorso e che aveva fatto infuriare gli specialisti del doppio, su tutti Sara Errani e Andrea Vavassori.

Serena e Venus in coppia con Sinner e Alcaraz: la clamorosa idea per lo US Open

Dopo la rivoluzione avviata la scorsa stagione, lo US Open starebbe cercando di incrementare ulteriormente l’appeal del nuovo doppio misto provando ad attrarre i giocatori di singolare più forti e celebri, con alcune coppie che potrebbero avere del clamoroso e attirare ancora più attenzione persino di alcuni veri e propri tornei, anche Masters e WTA 1000.

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Secondo Puntodebreak infatti Serena (tornata da poco a giocare in doppio) e Venus Williams si sarebbero rese disponibili a partecipare al torneo che precederà l’inizio ufficiale dello US Open in coppia con Sinner e Alcaraz. Un’indiscrezione che ha subito scatenato un enorme interesse mediatico.

Sinner però potrebbe boicottare il doppio misto

Il grande interesse derivato da questa notizia rischia però di essere vanificato dalla battaglia che i giocatori stanno portando avanti contro i tornei dello Slam, ai quali viene chiesta una ridistribuzione più equa degli incassi. Dopo la protesta realizzata al Roland Garros, stando al The Times alcuni top player starebbero pensando di boicottare il torneo di doppio misto (molto redditizio per il Major statunitense) dello US Open qualora lo Slam newyorkese non dovesse accogliere le loro richieste.

Tra i giocatori che potrebbero rinunciare a prendere parte al doppio misto ci sarebbe anche proprio Sinner – da tempo in prima linea in questa battaglia – aspetto che potrebbe spingere gli organizzatori dello US Open a venire incontro ai giocatori per evitare che il doppio misto venga boicottato.

Senza stelle (del singolare) festeggiano Errani e Vavassori

L’eventuale boicottaggio del doppio misto svuoterebbe il torneo dei tanti protagonisti attesi, rendendo completamente vana la decisione dell’anno scorso del torneo di cambiare drasticamente il formato della competizione, rendendola praticamente un’esibizione. Una scelta che fece infuriare gli specialisti come Errani e Vavassori (due volte campioni allo US Open), che avevano attaccato duramente questa decisione e che ora potrebbero prendersi una piccola rivincita personale contro il torneo, oltre a tirare un sospiro di sollievo all’idea di non dover affrontare un fenomeno come Sinner, che in Coppa Davis ha già mostrato di saper fare eccome la differenza nel doppio.