Sconfitta devastante per le sorelle, ex dominatrici del circuito: vincevano 5-0 al super tie-break prima del crollo. Fuga senza interviste, per Serena non è la prima volta.

Niente da fare per Serena e Venus Williams, l’avventura nel torneo di doppio femminile delle leggendarie sorelle, ex dominatrici del circuito WTA, è durata appena una partita. E se per Venus le sconfitte sono diventate ahimé una triste consuetudine – rientrata da un annetto in singolare, ne ha rimediate tante e in serie – per Serena rischiano di trasformarsi in un inusuale refrain che cozza coi record e le statistiche di una carriera da protagonista assoluta. Dopo la partita persa contro Maya Joint e Hao-ching Chan, per giunta, le Williams sono pure finite nell’occhio del ciclone disertando clamorosamente la sala stampa.

US Open, la devastante sconfitta di Serena e Venus Williams

Vero che il match contro Joint e Chan si è chiuso in modo devastante per le sorellone, 46 anni Venus e 44 Serena. Una partita che si è trasformata strada facendo in una maratona ricca di colpi di scena e di momenti cult. Il primo set l’hanno vinto Joint e Chan sul punteggio di 6-3, ma Serena e Venus sono rimaste aggrappate alla partita nel secondo, strappando il successo al tie-break sul punteggio di 8-6. La qualificazione al secondo turno s’è decisa al super tie-break, dove le Williams sono scappate avanti sul 5-0. Finita? No. Da quel momento Serena e Venus hanno conquistato due soli punti contro i dieci delle rivali, che hanno chiuso i conti sul 10-7.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che finale, Joint e Chan approfittano degli errori delle due sorelle

Errori inspiegabili, doppi falli clamorosi, espressioni attonite che hanno colpito e non poco gli stessi spettatori che hanno incoraggiato le due sorelle per tutta la partita: è finita davvero male l’esperienza di Venus e Serena a Flushing Meadows, con un esito che mette in discussione la stessa opportunità di riprovarci in futuro. Serena, in particolare, era già rientrata sulla scena a Wimbledon, esperienza poco significativa e pure chiusa precocemente con una sconfitta proprio contro Maya Joint, diventata una sorta di sua bestia nera. Bruciante anche la sconfitta delle Williams a Cincinnati contro Marta Kostyuk e Peyton Stearns.

Sorelle Williams in fuga dopo il match, delusione e accuse social

Il peggio, probabilmente, le ex stelle del circuito l’hanno offerto dopo il match, visto che hanno disertato senza motivazioni la sala interviste, lasciando di stucco decine e decine di cronisti. Per Serena non si tratta della prima volta. Già a Wimbledon aveva saltato l’appuntamento con una scusa, quella di un problema al ginocchio. Stavolta non sono arrivate neppure giustificazioni di facciata. A dare comunicazione dell’assenza delle Williams è stata la stessa direzione dello US Open, circostanza che ha provocato un po’ di maretta sui social. “Non sanno perdere, questa è la verità”, uno dei commenti più ricorrenti.