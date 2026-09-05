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TENNIS US OPEN

Serena e Venus Williams subito fuori nel doppio, ma la vera figuraccia è dopo la partita: "Non sanno perdere"

Sconfitta devastante per le sorelle, ex dominatrici del circuito: vincevano 5-0 al super tie-break prima del crollo. Fuga senza interviste, per Serena non è la prima volta.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Niente da fare per Serena e Venus Williams, l’avventura nel torneo di doppio femminile delle leggendarie sorelle, ex dominatrici del circuito WTA, è durata appena una partita. E se per Venus le sconfitte sono diventate ahimé una triste consuetudine – rientrata da un annetto in singolare, ne ha rimediate tante e in serie – per Serena rischiano di trasformarsi in un inusuale refrain che cozza coi record e le statistiche di una carriera da protagonista assoluta. Dopo la partita persa contro Maya Joint e Hao-ching Chan, per giunta, le Williams sono pure finite nell’occhio del ciclone disertando clamorosamente la sala stampa.

US Open, la devastante sconfitta di Serena e Venus Williams

Vero che il match contro Joint e Chan si è chiuso in modo devastante per le sorellone, 46 anni Venus e 44 Serena. Una partita che si è trasformata strada facendo in una maratona ricca di colpi di scena e di momenti cult. Il primo set l’hanno vinto Joint e Chan sul punteggio di 6-3, ma Serena e Venus sono rimaste aggrappate alla partita nel secondo, strappando il successo al tie-break sul punteggio di 8-6. La qualificazione al secondo turno s’è decisa al super tie-break, dove le Williams sono scappate avanti sul 5-0. Finita? No. Da quel momento Serena e Venus hanno conquistato due soli punti contro i dieci delle rivali, che hanno chiuso i conti sul 10-7.

Che finale, Joint e Chan approfittano degli errori delle due sorelle

Errori inspiegabili, doppi falli clamorosi, espressioni attonite che hanno colpito e non poco gli stessi spettatori che hanno incoraggiato le due sorelle per tutta la partita: è finita davvero male l’esperienza di Venus e Serena a Flushing Meadows, con un esito che mette in discussione la stessa opportunità di riprovarci in futuro. Serena, in particolare, era già rientrata sulla scena a Wimbledon, esperienza poco significativa e pure chiusa precocemente con una sconfitta proprio contro Maya Joint, diventata una sorta di sua bestia nera. Bruciante anche la sconfitta delle Williams a Cincinnati contro Marta Kostyuk e Peyton Stearns.

Sorelle Williams in fuga dopo il match, delusione e accuse social

Il peggio, probabilmente, le ex stelle del circuito l’hanno offerto dopo il match, visto che hanno disertato senza motivazioni la sala interviste, lasciando di stucco decine e decine di cronisti. Per Serena non si tratta della prima volta. Già a Wimbledon aveva saltato l’appuntamento con una scusa, quella di un problema al ginocchio. Stavolta non sono arrivate neppure giustificazioni di facciata. A dare comunicazione dell’assenza delle Williams è stata la stessa direzione dello US Open, circostanza che ha provocato un po’ di maretta sui social. “Non sanno perdere, questa è la verità”, uno dei commenti più ricorrenti.

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