Serena Williams flop al Super Bowl: quante critiche per lo spot sul farmaco per dimagrire. Ma il rientro si avvicina

Uno spot mandato in onda durante il Super Bowl ha rimesso Serena Williams al centro del villaggio: promuove un prodotto dimagrante dell'azienda dove c'è il marito nel board. Ma intanto prepara il rientro

Per ora non è stato il ritorno che Serena Williams avrebbe voluto che fosse. E un po’ se l’è cercata la sorella minore di Venus, che in campo c’è tornata per davvero, e a quanto pare per rimanerci ancora un po’. Serena sul fatto di tornare a giocare ci sta facendo più di una riflessione, ma intanto è tornata in un’altra veste in un appuntamento sportivo che per gli americani vale più di ogni altro evento, vale a dire il Super Bowl, anche se chiaramente l’ex numero 1 del mondo non è scesa in campo al Levi’s Stadium di Santa Clara. Ma di motivi per far parlare di sé ne ha trovati comunque tanti, e (a quanto sembra) non così favorevoli.

Lo spot criticato: Serena promuove un farmaco dimagrante

Serena è stata la protagonista di uno dei tanti spot andati in onda a peso d’oro nelle pause di gioco del Super Bowl. E ha prestato il proprio volto per un farmaco dimagrante, finendo nel mirino di molti appassionati ai quali la scelta del prodotto da pubblicizzare non è affatto piaciuta.

Non è una storia nuova, almeno per ciò che riguarda la Williams: da più di un anno lei è testimonial di un farmaco a base di GLP-1 che negli Stati Uniti ha letteralmente diviso l’opinione pubblica. A scatenare le polemiche è stato però soprattutto il tema narrativo scelto per lo spot: si vede infatti Serena intenta a utilizzare il prodotto iniettandoselo nel braccio, e poi spiegando che è possibile ordinarlo attraverso un’apposita app.

Lei stessa in occasione di un evento ha tenuto a specificare perché ha deciso di diventare testimonial del farmaco: “Dopo la seconda gravidanza, avuta nel 2023, non mi riconoscevo più con tutti quei chili di troppo e ho deciso di cambiare il mio aspetto. Durante la mia carriera del peso mi è sempre importato poco, non ho mai usato scorciatoie, ma adesso sono una donna libera e aver perso 30 chili mi ha cambiato l’esistenza, perché mi ha permesso di riconciliarmi col mio corpo”.

Il “messaggio implicito”: usare scorciatoie per perdere peso

Le critiche dei telespettatori si sono concentrate però sul “messaggio implicito” lanciato da Serena: per perdere peso si possono utilizzare soluzioni “rapide e fai da te” utilizzando proprio dei farmaci a basi di GLP-1, che inizialmente sono finiti sul mercato come antidiabetici, ma che nel tempo hanno assunto una valenza ben diversa, grazie anche alla loro capacità di ridurre il senso di fame.

Di fatto si sono trasformati in veri e propri farmaci dimagranti, ma l’opinione pubblica sul tema resta profondamente divisa. Serena Williams è stata accusata anche per il fatto di essersi prestata a pubblicizzare un prodotto tanto controverso, lei che è stata atleta di altissimo livello, oltre che per la totale mancanza di trasparenza riferita a eventuali effetti collaterali collegati all’utilizzo del prodotto. C’è un altro aspetto che non è passato inosservato: l’azienda che ha messo in commercio il farmaco ha nel suo board Alexis Ohanian, marito di Serena.

Dal 22 febbraio per l’ITIA Serena può tornare a giocare

In mezzo al trambusto generato dallo spot, le voci che parlano di un possibile ritorno alle gare della più piccola delle sorelle Williams continuano a strisciare nell’etere. Il prossimo 22 febbraio Serena completerà il periodo di sei mesi di reinserimento nei testing pool della ITIA, cosa che lascerebbe presupporre una chiara volontà di tornare a essere una giocatrice professionista a tutti gli effetti.

Di fatto, anche per chi governa i test antidoping, a partire dal 22 febbraio la Williams potrebbe tranquillamente essere considerata una giocatrice del circuito maggiore, quindi soggetta a controlli a sorpresa e a tutti i protocolli prevista dalla WTA. C’è chi si spinge già oltre e la vede pronta a rientrare in campo a Indian Wells, tra poco meno di un mese, anche se la cosa appare alla stregua di pura fantascienza. Serena non gioca un match dal terzo turno degli US Open del 2022, quando perse contro Alja Tomjanovic in tre set.