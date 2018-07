Serena Williams, gaffe da ridere sotto il campanile di San Marco

Divertita e divertente, Serena Williams, in vacanza in Italia dopo le fatiche di Wimbledon insieme al marito Alexis Ohanian e alla figlia Olympia, ha creato un “piccolo caso” social. La campionessa statunitense ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram: “Stiamo facendo i turisti a Venezia e siamo in una grande piazza turistica”, ha detto sorridendo. “Piazza San Marco”, ha puntualizzato il marito. “Non sono sicura di cosa sia, ma è bellissima e splendida. E guardate qua, quella là è la torre di Raperonzolo: è da lì che gettava le sue trecce”. La torre in questione sarebbe il campanile di San Marco. Non è chiaro se la tennista stesse scherzando o meno, ma la sua gaffe è stata commentata in lungo e in largo dai suoi numerosi followers (8 milioni e 900mila).

La 36enne vincitrice di 23 Slam sta vivendo un momento molto bello della sua vita. Dopo essere diventata madre nel settembre del 2017 ed essere convolata a nozze con l’imprenditore nel novembre dello stesso anno, la regina del tennis è tornata a Wimbledon da assoluta protagonista. La statunitense, scesa al numero 181 del ranking a causa del lungo stop per la maternità, ha sfiorato il colpaccio sull’erba londinese, dove ha già vinto 7 volte (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016). Stavolta, però, si è dovuta arrendere in finale a una strepitosa Angelique Kerber. La tedesca, numero 10 Wta, ha superato Serena con un doppio 6-3. La pantera della racchetta, però, può essere soddisfatta di se stessa. Per eguagliare il record Slam di Margaret Court (24 Major) ci saranno ancora altre occasioni.

VIRGILIO SPORT | 23-07-2018 13:49