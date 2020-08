Serena Williams già eliminata a Cincinnati

La testa di serie numero 3 Serena Williams è stata eliminata al secondo turno del torneo WTA di Cincinnati. La statunitense è stata battuta per 5-7, 7-6, 6-1 dalla greca Maria Sakkari, numero tredici del tabellone.

Serena, 39 anni tra un mese, si è sfogata dopo la sconfitta: “È difficile giocare in questo modo e rimanere ottimisti . Giocare nove ore in una settimana è troppo. Non ci sono abituata, ma avrei dovuto vincere. Devo imparare di nuovo a vincere queste partite. È stato come continuare a uscire con un fidanzato che sai non essere giusto per te e che avresti già dovuto aver piantato da tempo”.

OMNISPORT | 26-08-2020 14:28