L'insopportabile bodyshaming per Serena Williams al Met Gala 2026, trionfo di Venus ritratto con cristalli

Non è un personaggio che si abbandona a dichiarazioni o gesti secondo le aspettative altrui, Serena Williams. La sua qualità umana, al pari di quella tennistica, l’ha indotta a preservare e preferire autenticità a valore, a interpretare oltre le pressioni sociali quel che il suo corpo era in grado di compiere. Sa di essere divisiva, ma rivendica il principio fondamentale che si annida nella libertà di espressione e che ha esibito nel suo abito rosso come nel vestito, disegnato per lei da Marc Jacobs, nella serata mondana a tema più iconica, ovvero quella riservata al Met Gala 2026 di cui è vice sua sorella venus, tra le tante sportive e tenniste presenti.

Le sorelle Williams dominano il red carpet

Sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York, Serena si è prestata e ha posato all’indirizzo di fotografi e telecamere avvolta in un abito, disegnato in esclusiva da Marc Jacobs, in argento e oro – accostamento da alcuni utenti ritenuto azzardato e cheap – monospalla, imbottiture sui fianchi e uno strascico in argento stropicciato, oltre a un ricamo oro lungo la gamba destra.

Il tema secondo Serena Williams e le critiche

La 23 volte vincitrice di titoli del Grande Slam ha optato per una interpretazione del tema indicato, per quest’anno Costume Art, Fashion is Art è stato declinato tra iperbolici, incontrovertibili soluzioni teatrali con strutture e scintillanti accessori alquanto controversa secondo qualche si apprende leggendo i social.