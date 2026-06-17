Serena Williams ora sogna Wimbledon: "Mia figlia Olympia mi ha chiesto di giocare con mia Venus, Vonn mi ha ispirata"

A Wimbledon sembra di essere tornati indietro di 10 anni: Serena e Venus Williams insieme in doppio, su "richiesta" di Olympia. "Dopo aver visto Vonn ho capito che dovevo provare".

L’infortunio di Victoria Mboko ha aperto la strada a un clamoroso revival nel mondo del tennis professionistico femminile: le sorelle Williams di nuovo congiunte e pronte a giocare assieme in doppio fanno notizia, ma non quanto potrebbe farla un’eventuale corsa verso l’oro sui campi di Wimbledon, dove a distanza di 10 anni dall’ultima apparizione condivisa le due “sorelle d’America” proveranno a stupire il mondo. E dieci anni fa peraltro le due vinsero il torneo di doppio, conquistando quello che la storia ha raccontato essere il 14esimo titolo slam condiviso in carriera. Pensare di allungare l’elenco delle vittorie è forse chiedere troppo, ma a Wimbledon Venus e Serena avranno i fari puntati addosso come si conviene a due regine, pronte a tornare sui campi dove hanno banchettato per anni.

Dietro la reunion familiare c’è nientemeno che… Olympia

Serena ha spiegato che la ragione della reunion familiare ha il volto di sua figlia Olympia. “Lei è una bambina molto determinata e quando ti chiede una cosa lo fa con l’intento di avere una risposta chiara”, ha spiegato in conferenza stampa la più piccola delle sorelle Williams. “Olympia qualche tempo fa mi ha chiesto se non fosse il caso di vedermi giocare assieme alla zia Venus sui prati di Wimbledon, e io le ho risposto che per me la cosa poteva anche andar bene, ma che dovevo trovare un modo per farla accadere”.

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Modo (appunto) trovato dopo l’infortunio occorso a Mboko al Queen’s, con Karolina Muchova che a Berlino ha fatto coppia con Serena (eliminate al debutto da Olmos e Routliffe per 6-4 6-4) prima di ricongiungersi con Venus. E agli organizzatori dello slam londinese è sembrata una buona idea concedere loro una wild card: qualcuno addirittura ha provato a incalzare Serena, chiedendole se non ne volesse una anche per il torneo in singolare, ma la diretta interessata l’ha respinta al mittente. “Pensate che io sia pronta per giocare in singolare?, Beh, forse allora dovrei andare un po’ ad allenarmi…”, ha risposto col sorriso sulle labbra.

Serena, i consigli di Venus e l’esempio di Lindsey Vonn

Serena ha spiegato ai giornalisti presenti in sala stampa a Berlino che l’idea di tornare in campo a 44 anni e mezzo è figlia di tante ragioni. Ma che tra coloro che più di tutte l’hanno ispirata c’è sicuramente stata Lindsey Vonn, oltre alla sorella Venus che a settembre dello scorso anno ha raggiunto i quarti di finale del torneo di doppio agli US Open, in coppia con Leylah Fernandez.

“Sicuramente vedere Venus fare tanta strada mi ha motivato molto. Tra l’altro mia sorella mi ripeteva in continuazione di riprendere la racchetta in mano, ma io non avevo voglia di allenarmi, e anzi sentivo la pressione del dover tornare a farlo. Non avevo neppure l’intenzione di ricominciare a giocare, ma poi le cose sono cambiate e vedere Vonn fare così bene nel suo campo mi ha convinto che almeno dovevo provare”. Ma per certe giocatrici, si sa, l’età è soltanto un numero. E Serena vuol dimostrare che è davvero così.