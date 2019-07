Sarà Serena Williams a sfidare Simona Halep nella finale femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso di svolgimento sui campi in erba londinesi. La trentasettenne statunitense ha sconfitto per 6-1, 6-2 la ceca Barbora Strycova, trentatrè anni compiuti a marzo, in una gara a senso unico.

La rumena, numero 7 del tabellone, aveva battuto per 6-1, 6-3 l'ucraina Elina Svitolina, ottava testa di serie.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 17:20