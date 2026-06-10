Serena Williams, ritorno e guai: Mboko ko la elimina dal Queen's, il suo farmaco dimagrante è a rischio doping

L'infortunio e il ritiro della canadese in singolare tagliano fuori "The Queen" dal doppio nel prestigioso torneo londinese. La Wada indaga sul semaglutide, di cui è testimonial.

Neanche il tempo di esultare per il vittorioso ritorno in campo nel circuito WTA, a 44 anni suonati, che Serena Williams deve fare i conti con una doppia mazzata. “The Queen”, rientrata alle gare a quattro anni dal ritiro in coppia con la 19enne Victoria Mboko nel tabellone di doppio dell’esclusivo torneo del Queen’s diretto dall’amico Jamie Murray, di fatto sembra destinata a chiudere anzitempo la sua esperienza londinese. Si attende l’ufficialità, ma è quasi certo il forfait prima dei quarti di finale. E non per “colpa” sua. A rischio anche il miracoloso farmaco dimagrante di cui è testimonial: la Wada sta pensando di inserirlo tra le sostanze proibite.

Queen’s, infortunio e ritiro per Victoria Mboko

A finire ko, ironia della sorte, non è stata la statunitense, ma la sua ben più giovane partner (potrebbe essere benissimo sua figlia), costretta al ritiro nel singolare per infortunio. Serena e Victoria avevano battuto nel primo turno il duo composto da Melichar-Martiner e Routliffe in due set: 7-6 6-2. La loro avventura, però, con tutta probabilità è già finita visto il problema al ginocchio accusato da Mboko nel match di singolare contro Karolina Pliskova. La canadese aveva perso 2-6 il primo set ed era avanti 4-3 nel secondo, è scivolata durante uno scambio e si è fatta male, scoppiando in lacrime.

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Serena Williams testimonial del semaglutide

In attesa della decisione della giovane compagna di doppio e dopo aver annunciato la presenza a Berlino in coppia con Karolina Muchova, Serena deve fronteggiare un altro tipo di problema. Alla base del suo prodigioso rientro nel circuito, infatti, c’è l’utilizzo massivo di un farmaco a base di semaglutide, un agonista del recettore GLP-1 che in teoria dovrebbe servire a trattare il diabete ma che di fatto è utilizzato – al pari di altri, come ad esempio quelli a base di tirzepatide – per lo più per favorire rapide perdite di peso. Questo tipo di farmaci stimola infatti la produzione di insulina e aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zucchero, ma ha tra i suoi effetti la riduzione dell’appetito. Farmaci “pericolosi” per i loro effetti collaterali, su cui la Wada sta intensificando le indagini.

Wada, a rischio il farmaco miracoloso di Serena

Alla base dei controlli dell’agenzia mondiale antidoping sul medicinale di cui Serena è testimonial e sui suoi “cugini”, il possibile vantaggio competitivo garantito dal loro utilizzo: la riduzione della massa grassa, infatti, può aiutare a migliorare le prestazioni in diverse discipline sportive. Non si tratta di una novità: semaglutide e affini sono sotto la lente della Wada dal 2024 e sono fortemente indiziati di rientrare tra le “sostanze specifiche”. La decisione è attesa per il 2028, quando Serena Williams avrà 46 anni. Forse avrà già smesso di suo (per la seconda volta), in alternativa potrebbe dover cercare un altro metodo per ridurre i chili in eccesso, a meno che un medico non la autorizzi con prescrizione motivata da chiare finalità terapeutiche.