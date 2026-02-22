Serena Williams, il ritorno in campo a Indian Wells o Miami: in doppio con Venus? Paolini a Merida per scacciare le crisi

Da domenica 22 febbraio, la statunitense può tornare in campo dopo il periodo di attesa imposto dall’ITIA: a Indian Wells c’è anche la sorella Venus. Paolini torna in campo in Messico

Non è più una questione di se ma di quando. Serena Williams sembra sempre più vicina al ritorno in campo. La giocatrice statunitense che qualche mese fa era tornata a iscriversi al programma ITIA per le regole antidoping, da oggi potrà ufficialmente tornare in campo. L’ex allenatore Rick Macci è sicuro che l’ex numero 1 al mondo sarà in campo in uno dei due tornei del Double Sunshine: Indian Wells o Miami. Intanto Jasmine Paolini cerca nuove certezze a Merida.

[iol_toc tag=”h2″/]

Il giorno della verità

Secondo quanto stabilito dal regolamento antidoping, da oggi Serena Williams può tornare a giocare tennis a livello professionale. La statunitense si era iscritta di nuovo al programma antidoping dell’organismo internazionale, passo necessario per riprendere a giocare nel mondo del professionismo, e oggi scadono i termini imposti dall’ITIA come termini del periodo che le impediva di competere.

La tennista americana, considerata quasi unanimemente la più grande di tutti i tempi, fino a questo momento ha nascosto le sue intenzioni ma chi la conosce bene è convinto che ormai non si tratta più di “se tornerà” ma di quando. E l’occasione giusta potrebbero essere proprio i due 1000 di casa Indian Wells e Miami. Ne è convinto anche il suo ex allenatore Rick Macci: “Serena tornerà sicuramente – ha dichiarato a L’Equipe – Non ha perso la voglia di competere e so che in questo momento si sta allenando anche contro tennisti maschi. Per me tornerà tra Indian Wells e Miami”.

Il doppio con Venus

Gli appassionati di tennis sono pronti ad accogliere questo ritorno che accenderebbe ancora di più l’attenzione sul circuito WTA. Non si tratta di ritorno invece quello della sorella Venus che di tanto in tanto continua a partecipare ad alcuni tornei. La 45enne che ha giocato anche gli Australian Open ha accettato l’invito di una wild card per giocare a Indiana Wells: “Sono davvero contenta di tornare e non vedo loro di giocare in California”, ha scritto nelle sue storie di Instagram. L’ex numero 1 del mondo dovrebbe giocare sia il torneo di singolo che quello di doppio e chissà che non ci possa fare squadra proprio con la sorella Serena, per quella che sarebbe una delle partite di doppio più seguite negli ultimi anni.

Paolini, a Merida per scacciare la crisi

Un avvio di stagione da dimenticare per Jasmine Paolini. L’uscita al terzo turno a Melbourne, ai sedicesimi in Qatar e poi ancora eliminata sempre alla prima partita anche a Dubai (dalla giovanissima Eala) e le cose non sono andate meglio in doppio con Sara Errani. Un momento difficile che ora l’azzurra vuole provare a invertire nel torneo WTA 500 di Merida. L’azzurra entra nel torneo con una wild card e la testa di serie numero 1, avrà un bye al primo turno ma sulla sua strada ci sono giocatici di livello come Sloane Stephens, Katie Boulter e la brasiliana Haddad Maia.