Serena Williams, il clamoroso ritorno in campo a 44 anni: la trasformazione fisica e il messaggio agli hater

La leggendaria tennista statunitense ha fatto il primo passo verso un possibile ritorno sui campi da tennis decidendo di iscriversi nuovamente al sistema antidoping dell’ITIA

Serena Williams prepara il grande ritorno. Manca ancora l’ufficialità ma ci sono ormai tutti gli indizi necessari per capire che nel 2026 potrebbe essere possibile vedere la più grande tennista di tutti i tennis, tornare giocare. Il primo passo è stato già fatto con la decisone della statunitense di iscriversi nuovamente al programma dell’ITIA.

Il ritorno in campo di Serena Williams

Se il tennis ha bisogno di una scintilla per il 2026, il possibile ritorno in campo di Serena Williams potrebbe essere la scelta migliore. Nelle ultime settimane erano emerse le prime voci circa la volontà della leggendaria tennista di tornare a mettersi alla prova. Ma ora arriva una conferma che vale molto più di un semplice indizio. L’ex numero 1 del mondo ha infatti deciso di iscriversi nuovamente al programma antidoping dell’ITIA, prerequisito fondamentale per partecipare ai tornei ufficiali con un annuncio del portavoce dell’agenzia, Adrian Bassett, al New York: “Ci ha comunicato di voler essere inserita nuovamente nel sistema. Non so se questo significa che vuole tornare a giocare o se vuole semplicemente lasciarsi aperta la possibilità. La sola cosa che posso dire è che è di nuovo nel sistema e dovrà rendere noti tutti i suoi spostamenti”.

La trasformazione fisica

Serena Williams si è resa protagonista di una vera e propria trasformazione fisica come ha documentato nel corso del profilo che le ha dedicato la rivista Porter. L’ex campionessa statunitense ha infatti perso più di 14 chili parlando apertamente anche dei farmaci che ha assunto per riuscire in questa impresa. In una recente intervista infatti ha rivelato di aver usato un farmaco (Zepbound) che ha molti punti di contatto con l’Ozempic che negli Stati Uniti in tanti usano per dimagrire. Un farmaco basato su un’ormone naturale che però probabilmente non potrà più assumere se si è iscritta al programma antidoping del tennis.

Il messaggio agli hater

Williams ha anche ammesso che il suo corpo è stato per troppi anni al centro delle critiche che ha ricevuto apertamente o sui social. Un fisico che ha fatto la sua fortuna nel mondo del tennis e che la rendeva decisamente diversa rispetto alle sua avversarie: “E’ stato molto difficile soprattutto all’inizio della mia carriera, il mio corpo era differente, avevo dei pettorali grandi e un sedere enorme. La maggior parte delle atlete invece erano molto magre, belle ma in modo diverso dal mio. Da sportiva non sapevo come affrontare questa cosa. Nessuno adesso chiamerebbe le ragazze di oggi come chiamavano me. Di mia sorella e me diceva che eravamo come uomini o cose del genere”.