Serena Williams, lo scenario per il possibile ritorno in campo: c’è una possibile data. Lewis Hamilton pronto a scommettere

Il possibile ritorno in campo di Serena Williams continua a essere argomento di grande interesse, la statunitense ha smentito ma le speranze restano come rivela l’ex coach Mouratoglou e il pilota della Ferrari

Un ritorno in campo che fa sognare tutti ma che per il momento più che nel campo delle possibilità, rientra in quello delle speranze. Serena Williams a 44 anni starebbe infatti valutando l’idea folle di tornare su un campo, lei ha smentito le voci che sono partite all’impazzata solo qualche giorno fa. Ma ormai la miccia è ufficialmente accesa.

Il sogno US Open

Una notizia che ha letteralmente incendiato il mondo del tennis e forse dello sport in assoluto. Serena Williams risulta nuovamente iscritta nel programma antidoping dell’ITIA, prerequisito fondamentale per tutti tennisti e tenniste che vogliono competere nel circuito. Tanto è bastato per accendere un fuoco di speranza con la stessa Williams che ha provato a fare da pompiere, smentendo subito ma senza ottenere l’effetto voluto. Ora il discorso è cominciato e c’è chi è pronto a scommettere in una presenza della leggendaria tennista statunitense in occasione dei prossimi US Open.

L’opinione di Mouratoglou

Chi conosce molto bene Serena Williams, non solo in campo ma anche dal punto di vista personale, è il suo ex allenatore Patrick Mouratoglou che disegna uno scenario che prevede proprio il ritorno in campo della grande campionessa statunitense: “Penso se Serena vuole qualcosa e si mette d’impegno, non c’è nulla di impossibile – ha rivelato a The Express – Credo che se sta pensando alla possibilità di tornare a giocare è perché spera di poter competere al meglio delle sue possibilità. Altrimenti non credo che lo farebbe, non rientra nel suo modo di pensare quello solo di partecipare. Credo che sia una cosa che ha sta valutando anche perché come abbiamo visto tutti è in condizioni fisiche super”.

L’invito di Hamilton

A supportare un possibile ritorno in campo di Serena Williams c’è anche un tifoso speciale come il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton. Il britannico non ha fatto mistero del legame di amicizia che lo lega alla tennista e in una recente intervista ha rivelato che sta continuando a chiederle di tornare a impugnare la racchetta: “Mi piacerebbe moltissimo vederla di nuovo in campo. Io le continuo a dire di tornare in campo. Sono un suo grandissimo tifoso, per me è la più grande tennista di tutti i tempi, una vera e propria leggenda. Era presente a una delle ultime gare, la considero una mia cara amica, un’amicizia di cui sono onorata”.