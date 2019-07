Serena Williams travolta, la Halep trionfa

Simona Halep ha vinto per la prima volta nella sua carriera il torneo di Wimbledon. La tennista rumena ha superato in finale con un netto 6-2 6-2 l'ex numero uno del mondo Serena Williams, per ben 7 volte regina dei Championships. Per la statunitense un nuovo smacco che non le permette di raggiungere Margaret Smith Court a quota 24 slam, in vetta alla classifica di tutti i tempi.

La Halep invece conquista il suo secondo titolo Slam, riscattando una stagione finora difficile.

SPORTAL.IT | 13-07-2019 18:01