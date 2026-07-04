Le sorelle Serena e Venus Williams dovrebbero giocare domenica il loro primo match di doppio a Wimbledon, quando si saranno giocati già i primi turni: i “doppisti puri” sempre più sotto attacco

Il ritorno in campo di Serena Williams è stata una delle grandi storie di questa edizione di Wimbledon. Tutti gli appassionati di tennis volevano rivedere in campo la regina, quella che viene considerata come la più grande giocatrice di tutti i tempi. Nel match in singolare le cose non sono andate come previsto con la statunitense che si è arresa al primo turno contro contro Maya Joint, in doppio invece è ancora atteso il debutto insieme alla sorella Venus contro la coppia formata dall’argentina Solana Sierra e dalla colombiana Osorio.

Serena e Venus Williams, il doppio della discordia a Wimbledon

Si fa, non si fa ma quando si fa? La presenza nel tabellone di doppio di Serena e Venus Williams ha scatenato un’attenzione immediata anche perché si parla di due delle migliori giocatrici di tutti in tempo, che sia in singolo o in coppia. Ma dopo il match in singolare Serena ha accusato un piccolo problema al ginocchio che ha messo in dubbio la sua presenza nel match con la sorella. Wimbledon ha fatto e sta facendo di tutto per far sì che il match si possa disputare al punto che ha deciso di programmarlo quando gli incontri del secondo turno del torneo saranno già in corso. Al momento la partita è in programma nella giornata di sabato ma senza un orario stabiliti, inoltre un ritiro di Serena non è ancora da escludere.

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Il “doppio” standard di Wimbledon

La decisione di Wimbledon è chiara e per certi versi condivisibile: il livello di attenzione mediatica che può portare la presenza delle sorelle Williams è assolutamente impareggiabile da quasi tutti i partecipanti al torneo di doppio (che sia maschile o femminile). C’è chi però protesta e lo fa a gran voce sostenendo che la decisione di continuare a ritardare l’esordio delle sorelle è un favoritismo eccessivo nei loro confronti. Si parla di “doppi standard” e la spiegazione è facile. Se un giocatore o una giocatrice subiscono un infortunio sono quasi sempre costretti a rinunciare alla partecipazione a un torneo, in questo caso la sensazione è che Wimbledon stia facendo di tutto per provare ad avere le sorelle in campo anche se significa fare qualcosa che agli altri non è concesso, come stravolgere completamente il programma di gare.

Il doppio sotto attacco: la protesta di Vavassori e degli altri

Il caso Williams è slegato (ma non troppo) da quello che sta avvenendo in scala più generale nel mondo del tennis per quanto riguarda il doppio. Nei giorni scorsi infatti è emersa una notizia secondo la quale l’ATP sarebbe intenzionata a “dimezzare” i premi a disposizione dei tornei di doppio. Per il momento la decisione non è ancora ufficiale ma ha già scatenato le prime proteste dei giocatori a cominciare dall’azzurro Andrea Vavassori che ha fatto sentire con forza la sua contrarietà.

Del resto non è una novità il tentativo di provare a riformare i tornei di doppio, a cominciare da quello misto. Lo scorso anno lo US Open ha proposto una vera e propria rivoluzione trasformando il torneo di doppio misto con inizio anticipato rispetto allo slam, e la presenza di coppie formate tra i migliori giocatori per rendere l’evento più appetibile per i tifosi. Tennisti e tenniste specialisti del doppio hanno protestato a lungo sostenendo di essere stati messi da parte anche se alla fine ad alzare il trofeo sono stati ancora una volta Vavassori ed Errani capaci di confermare tutto il loro talento e affiatamento. L’azzurro è sempre stata una delle voci più forti e più chiare a sostegno del mondo del doppio. Oggi ha comunque di che sorridere visto che al primo turno del torneo di doppio maschile ha conquistato una bella vittoria insieme ad Andrea Bolelli.