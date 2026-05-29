Il ritorno di Serena Williams, l'ipotesi doppio in coppia con Victoria Mboko al Queen's

L'americana, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe richiesto una wild card per il doppio del WTA 500 londinese da giocare in coppia con Mboko

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Serena Williams sta pianificando un sensazionale ritorno sui campi in erba del Queen’s Club, uno dei tornei che precede l’evento della stagione sui campi in erba ovvero Wimbledon, il torneo della tradizione, del total white e del senso profondo del tennis e della sua filosofia. Ad anticipare il plausibile rientro sui campi della campionessa più grande che la storia di questo sport abbia ammirato, è stato The Telegraph e oggetto di analisi nel podcast The served di Andy Roddick e Jon Wertheim. La richiesta sarebbe per una wild card per il torneo di doppio in coppia con la tennista canadese Victoria Mboko, appena 19 anni.

Serena Williams, il ritorno in campo?

Si tratta di indiscrezioni, ma poiché ogni rumors su Serena e il suo possibile ritorno al gioco che l’ha resa un personaggio, emancipata e cresciuta alimenta il mito, è dovere inevitabile riferirlo e spiegarne il senso. Perché nessuna è stata ed è come lei, per quel che ha rappresentato e costruito per la comunità afroamericana, lo stesso movimento tennistico e il supporto e l’ispirazione che suscita nelle giovani generazioni.

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Da mesi si vocifera di un suo ritorno al tennis, avallato da alcuni fatti. Sei mesi sono trascorsi ormai da quel giorno di novembre in cui il suo nome riapparve tra lo stupore generale nell’International Registered Testing Pool, la lista di giocatori che possono essere sottoposti a controlli antidoping da parte della International Tennis Integrity Agency (ITIA) e che ne indica l’attività.

L’apertura e qualche indizio…

Sotto il profilo tecnico, l’organizzazione antidoping l’ha inserita nella lista delle tenniste idonee a tornare a competere dal 22 febbraio scorso, scelta che già la sorella Venus ha deciso di prendere facendosi carico anche delle critiche scaturite da questa sua valutazione. Serena ha 44 anni, non ha mai escluso del tutto la possibilità di tornare a giocare a livelli professionistici pur avendo smentito di recente il rientro effettivo. Sui siti statunitensi, la news non ha destato clamore e, per ora, non si registrano dichiarazioni del suo agente o di un portavoce del circuito WTA. Una situazione provvisoria, senza dubbio.

L’anno scorso, quando si diffuse la notizia che Williams aveva compiuto i primi passi necessari per un suo ritorno, il portavoce della US Tennis Association, Brendan McIntyre, dichiarò: “Se Serena decidesse di tornare a competere a livello professionistico, insieme ai suoi fan, accoglieremmo con entusiasmo il ritorno di una delle più grandi campionesse nella storia del nostro sport”.

Il rientro nel circuito di Venus e il doppio con Mboko

Serena non ha più gareggiato da quando ha dato il suo addio agli US Open del 2022. All’epoca, Williams dichiarò di non voler usare la parola “ritiro” e preferì parlare di un “percorso evolutivo” che la allontanasse dal tennis dopo aver conquistato ben 23 titoli del Grande Slam.

Gli atleti che tornano a sottoporsi ai controlli antidoping devono fornire informazioni sulla loro reperibilità: dettagli sulla loro posizione quando non sono impegnati in una competizione ufficiale e orari in cui sono disponibili a fornire i campioni. Chi si ritira mentre è ancora nella lista dei soggetti da controllare e in seguito torna a gareggiare deve rendersi disponibile per i controlli antidoping per sei mesi prima di poter riprendere le competizioni.

La sorella maggiore di Williams, Venus, è tornata a gareggiare lo scorso luglio all’età di 45 anni, dopo quasi un anno e mezzo di assenza dal circuito; non aveva mai annunciato il suo ritiro. Agli US Open, Venus è diventata la giocatrice più anziana a disputare un singolare nel torneo del Grande Slam americano dal 1981.

Quando Venus, sette volte campionessa Slam in singolare, è tornata al DC Open, ha espresso il desiderio che Serena tornasse a giocare con lei nel circuito pro memore dei 14 titoli del Grande Slam in doppio.

“Continuo a ripetere alla mia squadra: l’unica cosa che renderebbe tutto migliore sarebbe la sua presenza. Facevamo sempre tutto insieme, quindi ovviamente mi manca”, ha detto Venus all’epoca, rispondendo a una domanda su un video sui social media che mostrava Serena mentre impugnava una racchetta. “Ma se dovesse tornare, sono sicura che ve lo farà sapere”. La domanda sarebbe, a questo punto, come mai Serena Williams sarebbe disponibile a rientrare ma con Mboko?